Le uova di Pasqua diventano opere d’arte, ecco la ricetta

Le uova di Pasqua sono uno dei simboli della festività pasquale. Per chi volesse cimentarsi, dando alle uova di Pasqua un tocco artistico arrivano i consigli di Benedetta D’Antuono, chef pasticcera e pittrice (nel tempo libero) originaria di Sorrento. Il suo nome d’arte/social è Pasticcia e sul suo profilo instagram figura come pasticcia_cakeartist. La sua specialità? Realizzare uova di cioccolato e torte con sopra dipinte alcuni dei quadri più famosi al mondo.

Celebrare la pittura attraverso l’arte pasticcera

“Fin da bambina ho sempre adorato dipingere, poi in secondo luogo è subentrata la passione per la pasticceria che poi è diventata il mio vero mestiere – afferma la pasticcera – Ma non per questo ho abbandonato il mio primo vero amore verso l’arte!” Così per conciliare le due cose sono nati i suoi piccoli capolavori dolci. Non solo uova di cioccolato (che ovviamente fa lei) ma anche torte con sopra dipinte alcuni dei quadri più famosi al mondo. Da Claude Monet a Gustav Klimt passando con un’ attenzione particolare per il suo artista preferito, Vincent Van Gogh. Il suo è un modo curioso di celebrare l’arte pittorica attraverso un’altra arte, quella della pasticceria, conducendo le persone attraverso un museo immaginario fatto di zucchero e cioccolato.

Come preparare le uova di Pasqua “artistiche”

Benedetta D’Antuono ci spiega come è possibile preparare direttamente in casa queste uova di Pasqua “artistiche”. “Utilizzo come colori la ghiaccia reale, una glassa fatta con nient’altro che bianco d’uovo e zucchero a velo, quindi ovviamente tutta commestibile. Dipingo direttamente sul cioccolato o su di una placchetta in pasta di zucchero attraverso spatola e pennello proprio come nella pittura vera.”

“La ghiaccia reale può essere anche una bellissima idea per decorare biscotti con i bambini in questo periodo. Non è necessario rappresentare un quadro, sia chiaro, ma si può trattare la ghiaccia come una vera e propria pittura tutta commestibile.”

Ingredienti:

1 albume (30 g)

200 g zucchero a velo

2 gocce di succo di limone

coloranti alimentari in gel o in polvere

Preparazione:

In una ciotola iniziare a sbattere con le fruste elettriche l’albume: quando inizia a montarsi aggiungere piano piano lo zucchero a velo. Aggiungere poche gocce di limone (serve a far sì che la glassa resti bianca, e non si ingiallisca) e in caso anche un altro po’ di zucchero a velo fino ad ottenere la giusta consistenza corposa. Dividere in bicchieri, colorare a scelta e utilizzare subito.

