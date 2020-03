Dantedì, dalla Scuola del Cioccolato Perugina arriva la torta dedicata a Dante

Un omaggio culinario al sommo poeta in occasione del Dantedì. Perugina, per permettere a tutti di celebrare l’anniversario restando nelle proprie abitazioni, ha ideato la Torta Dantedì dedicata al celebre Poeta. Ecco la ricetta del gustoso dolce che è possibile preparare in casa.

La torta Dantedì

Quest’anno per la prima volta in Italia si celebra il padre della lingua italiana: Dante Alighieri. Molti eventi per celebrare il sommo poeta sono stati annullati o ridimensionati. Tuttavia, è possibile rendere comunque omaggio all’autore de La Divina Commedia restando comodamente in casa grazie al Maestro della Scuola del Cioccolato Perugina Alberto Farinelli, il quale ha deciso di creare la ricetta per realizzare una torta omaggio all’opera più famosa del grande Poeta: la Divina Commedia. Un’esplosione di gusto, in un dolce “ai tre pan di spagna e tre mousse”, che avviene tramite sfumature di cioccolato di differenti gusti e colori, contrasti ben definiti che richiamano le immagini e gli ambienti delle tre Cantiche. Il tutto armonizzato all’interno di un’unica creazione con dettagli e richiami all’opera. A completare il tutto, un libro interamente di cioccolato a rappresentare l’opera magna, che mette in campo le doti tecniche e l’expertise del Maestro Cioccolatiere.

Una torta ispirata alla Divina Commedia

Composta da tre strati, con forme variabili e gusti diversi, la torta richiama quanto Dante descrive all’interno della sua opera. Tutto ricorda i particolari e le immagini della Divina Commedia. Una mousse scura realizzata con Perugina GranBlocco Fondente Extra 70% e aromatizzata alla liquirizia. Grazie al contrasto col cioccolato extra fondente, ne esalta tutta l’intensità a rappresentazione dell’oscurità dell’Inferno completato da fiamme rosse create con la pasta di zucchero. Il Purgatorio è stato realizzato con una mousse più chiara con Perugina GranBlocco Fondente Extra 50% e pistacchi salati. Sopra una superficie di crema al burro con lo stesso Perugina GranBlocco ritroviamo la porta del Purgatorio interamente di cioccolato, accompagnata da un sentiero di pistacchi salati che simboleggiano il sentiero tortuoso percorso da Dante.

Dal Purgatorio al Paradiso

Il percorso degustativo “nel Purgatorio” continua a mantenere la sua intensità con una mousse con inclusioni di pistacchi che danno la percezione sensoriale del sentiero roccioso. Il viaggio termina con l’ultimo strato, quello del Paradiso, in cui al palato e alla vista tutto si fa più morbido e candido. Una crema al burro bianca ricopre la parte superiore della torta e rappresenta il Paradiso in cui troviamo la Rosa dei Beati creata sapientemente dal Maestro Alberto Farinelli con un gioco di sac a poche. Proprio in questo strato si raggiunge il massimo della dolcezza con una mousse al cioccolato al latte Perugina GranBlocco 30% e caramello che si fondono per creare un’esplosione di gusto finale inaspettato e catartico. Con una sola fetta avviene un percorso culinario di degustazione ricco di contrasti che catturano il palato e rigenerano l’anima.

Clicca qui per scoprire come preparare la torta Dantedì.

