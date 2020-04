Bread art, una fornaia realizza il pane ispirandosi ai fiori di Van Gogh

Fare il pane può essere una forma d’arte, magari ispirandosi a un artista come Van Gogh? La risposta può venire da alcune foto che stanno diventando virali su Instagram . Solitamente quando un fornaio realizza focacce, pane, pizze, non cura l’estetica di tali prodotti ma il gusto, la qualità degli ingredienti. Oggi, complice anche la creatività che dilaga sui social, i fornai stanno trasformando i propri prodotti in opere d’arte raffinate, dando vita alla cosiddetta Bread Art.

L’arte del pane

L’utente di Instagram @vineyardbaker è al centro di questa tendenza. Sul suo profilo dice che sta “aggiungendo dell’arte nei suoi prodotti artigianali”, e stando alle splendide immagini sulla sua pagina, ci sta sicuramente riuscendo. I suoi pani ispirati alle opere di Van Gogh sono sormontati da disegni che trasformano peperoni ed erba cipollina a fette in un bouquet colorato di papaveri e girasoli. Sono quasi troppo belli per essere mangiati.

Come realizzare il “pane Van Gogh”

E’ possibile replicare nelle proprie case lo stile di cottura del pane di VineyardBaker? Altri utenti altri utenti si sono messi già alla prova, dando il via ad una specie di challenge artistica del pane. Dal sito tasheofhome.com consigliano di iniziare con la ricetta per la focaccia alle erbe di pomodoro e sostituire il pomodoro con condimenti come olive, erbe fresche, peperoni gialli, capperi e pomodori d’uva. VinyardBaker consiglia di far lievitare e ottenere un po’ di “impasto” prima di inserire sul pane ingredienti delicati come gli steli di erba cipollina. Occorre poi spennellare il pane con olio d’oliva che aggiunge sapore e dona alla pasta un tocco di lucentezza. Se si sceglie di utilizzare ingredienti bagnati come i succosi pomodorini, si consiglia di asciugarli dopo averli tagliati in modo che non facciano inzuppare il pane.

La challenge

La focaccia fiorita non è l’unico tipo di pane straordinario che VineyardBaker cuoce. LE varianti sono diverse e suggestive, basta dare spazio alla propria fantasia! L’artista/fornaia incoraggia coloro che sono stati ispirati da lei a pubblicare il loro lavoro in modo che possa vederlo.

© Riproduzione Riservata