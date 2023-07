Amazon Prime Day, le offerte per chi ama musica, libri e cultura

L’11 e il 12 luglio 2023 arriva l’Amazon Prime Day, la maratona di due giorni dedicata solo ai clienti Amazon Prime con sconti ed offerte da non lasciarsi sfuggire. L’evento permetterà a tutti i clienti Amazon Prime di approfittare di 48 ore di offerte sui prodotti must-have di grandi marchi nazionali e di partner di vendita, incluse molte piccole e medie imprese, a partire da mezzanotte dell’11 luglio e fino alle 23:59 del 12 luglio. Le offerte in tutte le categorie – dalla moda all’elettronica passando per giochi e articoli per la casa – verranno rese disponibili durante tutto Prime Day, per grandi risparmi su moltissimi prodotti. Tutte le informazioni sono disponibili su amazon.it/primeday.

Esperienze Prime Day

Anche quest’anno in occasione di Amazon Prime Day i clienti Amazon Prime potranno vivere momenti indimenticabili grazie alle “Esperienze Prime Day”. Durante Prime Day, i clienti Amazon Prime potranno infatti acquistare una selezione di prodotti legati ad esperienze uniche, in compagnia di artisti musicali, o alla scoperta di aziende iconiche e di piccole e medie imprese italiane che vendono i propri prodotti nella vetrina Made in Italy su Amazon.it. Tutte le esperienze saranno disponibili una tantum su www.amazon.it/esperienzeprimeday per l’acquisto l’11 e il 12 luglio. Nuove esperienze saranno disponibili ogni ora, a partire dalle 10:00 dell’11 luglio fino alle 17:00 del 12 luglio, e saranno in numero limitato.

Assistere a un festival musicale indimenticabile nella cornice di un anfiteatro naturale, osservare il processo di lavorazione di golose specialità a base di frutta secca in Sicilia, immergersi nella natura incontaminata delle valli dell’Umbria alla scoperta del pregiato olio extravergine di oliva o nel magico mondo dei cristalli Swarovski: sono solo alcune delle esperienze esclusive create da Amazon.it per trasformare questo Prime Day in un evento davvero imperdibile! Tutti i clienti Amazon Prime possono approfittare di queste esperienze uniche: per esempio, acquistando il CD di Wax possono accedere al suo live showcase a Milano, oppure acquistando la collana in vero corallo rosso sardo di Sanna Gioielli possono assistere a una lezione sui coralli preziosi e sulla sostenibilità della pesca, abbinata a uno speciale focus sulla raffinata lavorazione della filigrana sarda, approfittando, inoltre, di un soggiorno di una notte con cena nella suggestiva Oristano.

Amazon Prime Day: le offerte disponibili

Questo l’elenco delle esperienze disponibili dedicate agli amanti della musica per l’acquisto nelle 48 ore di Amazon Prime Day e fruibili in date selezionate a partire dal mese di luglio:

Esperienze Amazon Prime Day – Music

Offerte anticipate

Per i clienti che non vogliono attendere la mezzanotte, anche quest’anno ci sono delle offerte anticipate che iniziano prima.

Amazon Music Unlimited: dal 21 giugno, e per un periodo di tempo limitato, i clienti Amazon Prime che non hanno mai usato Amazon Music Unlimited, potranno provarlo per un periodo di uso gratuito di 4 mesi (al termine dei quali l’abbonamento si rinnova automaticamente a 9,99 € al mese) con accesso a oltre 100 milioni di brani in alta qualità audio, e ai migliori podcast, il tutto senza pubblicità e con skip illimitati. Inoltre, i clienti Amazon Prime che si iscrivono ad Amazon Music Unlimited per la prima volta, possono accedere al Piano Famiglia per un periodo d’uso gratuito di 4 mesi.

Amazon Music Unlimited: dal 21 giugno, e per un periodo di tempo limitato, i clienti Amazon Prime che non hanno mai usato Amazon Music Unlimited, potranno provarlo per un periodo di uso gratuito di 4 mesi (al termine dei quali l'abbonamento si rinnova automaticamente a 9,99 € al mese) con accesso a oltre 100 milioni di brani in alta qualità audio, e ai migliori podcast, il tutto senza pubblicità e con skip illimitati. Inoltre, i clienti Amazon Prime che si iscrivono ad Amazon Music Unlimited per la prima volta, possono accedere al Piano Famiglia per un periodo d'uso gratuito di 4 mesi.

Dal 21 giugno, per i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Audible.it (o hanno disdetto l’abbonamento da almeno 6 mesi), sarà possibile abbonarsi al servizio per un periodo di uso gratuito di 3 mesi e avere accesso illimitato ad un catalogo di migliaia di audiolibri, podcast e Audible Originals, da ascoltare ovunque e in qualsiasi momento, anche offline, da app o sito web (non sarà possibile usufruire del periodo di uso gratuito di 30 giorni, dopo 3 mesi l’abbonamento si rinnova automaticamente a 9,99 € al mese). Kindle Unlimited: A partire dal 21 giugno i clienti Amazon Prime potranno usufruire di tre mesi di Kindle Unlimited a 0,00€, approfittando così di un accesso illimitato a milioni di eBook e una selezione di riviste su qualsiasi dispositivo. Solo per i clienti Prime idonei. Si applicano termini e condizioni.

A partire dal 21 giugno i clienti Amazon Prime potranno usufruire di tre mesi di Kindle Unlimited a 0,00€, approfittando così di un accesso illimitato a milioni di eBook e una selezione di riviste su qualsiasi dispositivo. Solo per i clienti Prime idonei. Si applicano termini e condizioni. Anticipazione offerte Prime Day dispositivi Amazon: A partire dal 10 luglio, sarà possibile risparmiare fino al 67% sui dispositivi Echo, tra cui Echo Pop, Echo Dot (5° gen), Echo Auto (2° gen), Echo Show 10 ed Echo Show 15. Risparmi fino al 63% anche sui dispositivi Fire TV, tra cui Fire TV Stick 4K, disponibile con lo sconto più alto di sempre. In offerta anche i dispositivi Kindle, tra cui Kindle Scribe e Kindle Paperwhite, e dal 3 luglio anche Ring Intercom sarà disponibile ad un prezzo promozionale. 48% di sconto anche sui dispositivi eero.

