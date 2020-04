Acquario di Genova, come immergersi virtualmente nelle sue vasche

Per aiutare le famiglie ad affrontare questo momento di difficoltà generale e di impossibilità allo spostamento, l’Acquario di Genova ha deciso di portare il pubblico in immersione nelle proprie vasche attraverso tre video inediti e innovativi realizzati con tecnologia subacquea a 360°. A riportare la notizia il sito inabottle.it .

Osservare da vicini la fauna marina

L’Acquario di Genova, causa Coronavirus, offre in questi giorni un punto di vista nuovo e inusuale ai suoi spettatori. Un modo virtuale ma suggestivo che consentirà di osservare squali, lamantini e colorati abitanti della scogliera corallina direttamente all’interno del loro ambiente. Per non parlare dei contenuti extra inseriti nel video con didascalie grafiche e video picture in picture con interviste agli esperti. Questi video consentiranno di scoprire le diverse specie che si incontrano durante l’immersione virtuale.

Acquario di Genova, i video

I video realizzati dall’Acquario di Genova sono attualmente tre. Nel primo si può fare un’immersione virtuale nella vasca degli squali e nel secondo in quella dei lamantini, meglio conosciuti come trichechi. Nell’ultimo è possibile ammirare gli animali appartenenti al mondo tropicale: dai coralli alle specie di pesci più variopinte. Di seguito alcuni consigli per vivere al meglio l’esperienza immersiva

avviate il video utilizzando il vostro smartphone

girate lo schermo a 360° per esplorare i contenuti del video stesso che sono tutto intorno a voi

approfondite con i video extra e interviste ai nostri esperti che appariranno direttamente sullo schermo.

Immersione con gli Squali

Esperienza con i lamantini

Immersione nella vasca tropicale

