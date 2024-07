5 città italiane perfette da visitare per gli amanti dei libri

Share on Email

Se adori i libri e ti accingi a programmare un viaggio a tema, scopri i nostri consigli sulle 5 città italiane perfette da visitare per chi ama leggere.

Dai musei alle librerie più caratteristiche, dai festival letterari alle suggestive ambientazione dei romanzi più amati…

Ami i libri e stai programmando un weekend a tema per goderti un po’ di relax estivo senza mettere da parte la cultura? In questo articolo ti raccontiamo 5 mete italiane perfette da visitare per chi ama leggere.

5 città italiane perfette da visitare per chi ama i libri

Bassano del Grappa, una libreria unica nel suo genere

Conta poco più di 42000 abitanti la città più popolosa della provincia di Vicenza dopo il capoluogo. Situata nel cuore del Veneto, Bassano del Grappa è una meta suggestiva da visitare tutto l’anno. Si trova ai piedi delle Prealpi, nei pressi del fiume Brenta.

Con le sue passeggiate e i suoi sentieri che costeggiano il fiume, Bassano del Grappa nasconde, oltre agli splendidi punti panoramici e alla natura incontaminata che la circonda, un luogo speciale per chi ama i libri.

Si chiama Libreria Palazzo Roberti ed è situata nel centro storico della località. È stata inaugurata nel 1998 e la sua caratteristica principale è il luogo in cui essa è ospitata: si tratta di un fastoso palazzo nobiliare seicentesco, di proprietà della stessa famiglia che ha inaugurato l’attività indipendente al suo interno.

La libreria Palazzo Roberti è incredibilmente suggestiva: elegantissima, sembra trasportare chi la visita in un’epoca altra. I libri sono ordinati in sezioni tematiche e su più settori. Offre, al suo interno, anche interessanti eventi culturali e incontri con gli autori.

Oltre a costituire un punto di riferimento per gli abitanti del circondario, questo luogo offre la possibilità a tutti i turisti amanti dei libri di scoprire una realtà editoriale senza eguali.

Arquà, a casa Petrarca

Nel padovano c’è un luogo che riunisce il fascino della natura e l’amore per la letteratura: nel comune di Arquà Petrarca è situata, appunto, l’ultima dimora del poeta umanista che ci ha lasciato “Il Canzoniere”, uno dei fondamenti della letteratura italiana.

«Mi sono costruito sui colli Euganei una piccola casa, decorosa e nobile; qui conduco in pace gli ultimi anni della mia vita, ricordando e abbracciando con tenace memoria gli amici assenti o defunti.»

Petrarca visse in questo affascinante luogo dal 1369 fino al 1374, anno in cui morì. L’edificio è un’architettura risalente al XIII secolo e immerso nel suggestivo paesaggio dei Colli Euganei, dove l’autore decise di ritirarsi per vivere anni di pace e serenità circondato dal verde, interrotto soltanto dai suoi pensieri e dai suoi versi.

La dimora offre ai visitatori un’esperienza immersiva, con un museo che si suddivide in diverse sezioni e sembra rievocare l’anima dello scrittore. La ciliegina sulla torta? Lo splendido cortile in cui è possibile rilassarsi e vivere le stesse emozioni pacifiche sperimentate da Petrarca nel lontano 1300.

A Roma, al Museo didattico del Libro Antico

La Capitale è ricca di musei interessanti ed è sempre una buona idea visitarla e riscoprire le sue bellezze. Roma è una città che non si smette mai di conoscere e amare. Per gli amanti dei libri, grandi e piccini, suggeriamo una visita ad un luogo sorprendente: il Museo didattico del Libro Antico, che conserva beni culturali con scopi educativi.

Il museo è visitabile gratuitamente ed offre la possibilità di scoprire la storia dell’arte libraria sin dall’antichità con l’aiuto di strumentazioni scientifiche e di reperti che affondano le radici nella notte dei tempi.

Polignano a Mare, per il festival del Libro Possibile

Perché non approfittare del fine settimana per visitare una delle località balneari più affascinanti d’Italia e coniugare la visita con la passione per i libri? Questo weekend, Polignano a Mare ospita Il libro possibile, il festival letterario che dal 2002 impreziosisce il programma culturale della località campana.

La nuova edizione ha come tema l’amore e si intitola “Where is the love”. La rassegna ha luogo dal tardo pomeriggio alla sera, con tanti ospiti importanti chiamati a partecipare:

“[…] Un tema quanto mai attuale che s’ispira al celebre successo mondiale dei Black Eyed Peas, la band americana che nel 2003 denunciava violenze, razzismo e diseguaglianze; si chiedeva dove fosse l’amore in una società dominata da guerre e denaro”. dal sito web dell’evento

Punta Secca e il Val di Noto per gli amanti dei gialli di Camilleri

Se ami i libri di Andrea Camilleri e la vivacità dei gialli che vedono protagonista il commissario Montalbano, non potresti ambire a meta migliore per la tua estate: il Val di Noto, con le sue città incastonate nella pietra bianca, offre sole, mare e cultura. Da Punta Secca, piccola frazione balneare del ragusano divenuta famosa grazie al set della fiction Rai, alla pittoresca Scicli, troverai luoghi imbevuti di fascino e carattere, in cui la bellezza del mare si unisce al fascino dei centri storici e alla ricchezza dell’offerta culturale.

© Riproduzione Riservata