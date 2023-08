“Othello”, il film tratto dalla tragedia di Shakespeare

Oggi andrà in onda in prima serata, sul canale Warner Bross, Othello, il film firmato da Oliver Parker che apparve nelle sale cinematografiche nel 1995. Con Othello, sarà possibile rivivere la tragedia scritta dalla penna del più grande drammaturgo di tutti i tempi.

Othello , una storia d’amore e gelosia

L’odio, l’amore, la gelosia, l’orgoglio, l’invidia e la rabbia sono le malsane emozioni attorno alle quali William Shakespeare ha edificato la trama della sua celebre tragedia. Queste emozioni muoveranno i gesti e le azioni di Othello, conducendolo alla distruzione della sua stessa vita.

Il sipario si apre a Venezia: Othello, che dà il titolo all’opera, è un moro al servizio della Serenissima. Egli è sposato con la bella Desdemona, figlia di un senatore. Tuttavia, Othello non è l’unico ad amare Desdemona: l’alfiere Iago prova per lei un amore tanto potente da portarlo ad architettare un piano per distruggere il matrimonio.

A causa di questo piano Othello scopre che Desdemona lo tradisce con il giovane Cassio. I protagonisti viaggiano alla volta di Cipro, dove avverrà la guerra contro i Turchi. La gelosia che si impossessa del Moro è tanto subdola da trasformare in odio l’amore che prova nei confronti di sua moglie.

Desdemona trova la morte per mezzo di un cuscino che le impedisce di respirare. L’assassino è il suo amato marito. Quando ormai Desdemona è spirata, il piano di Iago viene però svelato grazie a Emilia, sua moglie. Scoprirsi l’assassino di una moglie innocente porta Othello al suicidio. Prima però pugnala Iago: volutamente non lo uccide, affinché egli conviva per sempre con il male che ha procurato.

Othello : il film

Il film tratto dalla tragedia esce nelle sale il 15 dicembre 1995. A ricoprire il ruolo di regista e sceneggiatore è l’inglese Oliver Parker, fra i cui film troviamo anche L’importanza di chiamarsi Ernesto (2002) e Dorian Grey (2009). Laurence Fishburne dona il proprio volto all’eroe shakespeariano. Accanto a lui la francese Irène Jacob interpretala sfortunata Desdemona.

Il film, le cui spese di produzione sono costate undici milioni di dollari, non ha molto successo: L ’incasso statunitense si aggira intorno ai 2,8 milioni di dollari. Molte delle scene del film vengono girate in Italia, fra Roma e Venezia.

Iago, l’antagonista di Othello

Iago è il complesso antagonista della tragedia che vedremo trasposta in film questa sera. È l’uomo che edifica un piano che spera gli permetterà di avere ciò che non gli appartiene. Sembra progettarlo nei minimi dettagli, con gesti e parole che hanno lo scopo di inculcare nella mente di Othello un’idea che non gli appartiene, tanto subdola da far nascere in lui l’odio.

Le parole sono solo uno dei tanti aspetti che permettono all’attore che interpreta Iago, il celebre Kenneth Branagh, di mostrare allo spettatore del film i suoi sentimenti e le sue intenzioni. Grazie ai gesti e ai più piccoli movimenti dei muscoli facciali Branagh suggerisce allo spettatore le emozioni e i pensieri che lo spingono a portare avanti il suo piano nonostante il dolore che sta provocando.

“La prestazione superba del sig. Branagh, nel ruolo dell’uomo i cui machiavellici intrighi guidano la storia della caduta di Othello, garantisce in questo film una immediatezza che qualsiasi pubblico capirà” si poteva leggere sul New York Times all’indomani dell’uscita del film.

I riconoscimenti al film Othello

Grazie alla celebre interpretazione, Branagh viene nominato Miglior attore non protagonista all’Actors Guild Award l’anno successivo. Lo stesso anno il film riceve due nomination entrambe per Image Award: Miglior film e Miglior attore protagonista a Laurence Fishburne.

