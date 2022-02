“Assassinio sul Nilo”, esce il film tratto dal libro di Agatha Christie “Poirot sul Nilo”

Il film

“Assassinio sul Nilo” è il nuovo adattamento cinematografico del libro di Agatha Christie in uscita il 10 febbraio

Il film “Assassinio sul Nilo”, diretto e interpretato da Kenneth Branagh che ritroviamo nei panni di Hercule Poirot, è la seconda trasposizione cinematografica del romanzo di Agatha Christie “Poirot sul Nilo”. Il film, dopo diverse peripezie, è in uscita al cinema il 10 febbraio.

“Assassinio sul Nilo”, la trama

Linnet Ridgeway è una bella e ricca ereditiera che ha appena sposato il fidanzato della sua migliore amica Jacqueline de Bellefort. Per la loro luna di miele, gli sposini decidono di fare una crociera sul Nilo. Tra i passeggeri del battello si trova, ovviamente, il celebre detective belga Hercule Poirot. Una sera, Jacqueline fa irruzione sulla barca e spara al suo ex fidanzato, ferendolo a una gamba. Scioccata dal suo proprio gesto e in preda a un esaurimento nervoso, la donna viene sedata con una potente dose di morfina che la lascia incosciente tutta la notte. La mattina dopo viene scoperto il corpo senza vita di Linnet Ridgeway. Poirot, indagando, scoprirà che ogni passeggero della nave ha un possibile movente.

Il secondo remake di un giallo sorprendente

La penna di Agatha Christie non ha mai deluso e i film tratti dalle sue opere devono essere all’altezza di un talento così spiccato. Dopo il successo del film “Assassinio sull’Orient Express”, sempre diretto e interpretato da Kenneth Branagh uscito nel 2017, l’attore si ripropone di onorare i racconti di Christie. Sequel della pellicola precedente, “Assassinio sul Nilo” era previsto in uscita negli Stati Uniti nel 2020, ma diverse problematiche hanno fatto slittare la data tanto attesa. Ricordiamo infatti lo scandalo che lo scorso anno ha travolto il giovane Armie Hammer protagonista del film e le forti critiche nei confronti dell’attrice Letitia Wright dichiaratamente no-vax. Finalmente nelle sale, siamo sicuri che il nuovo “Assassinio sul Nilo” non deluderà le aspettative.

L’opera di Agatha Christie

“Poirot sul Nilo” è forse uno dei gialli più “rosa” di Agatha Christie. Pubblicato per la prima volta nel 1937, il romanzo propone una nuova avventura per il detective belga più famoso del mondo. La struttura del racconto e l’intreccio sono di classico stampo christiano. Troviamo, infatti, tantissimi personaggi, a volte anche difficili da ricordare. Un gruppo di benestanti sconosciuti si ritrova a trascorrete un periodo insieme in un luogo isolato dove avviene poi un delitto. Questa volta però il sapore della vicenda si fa esotico grazie alla nuova e inusuale ambientazione del romanzo.

Alice Turiani