“Viaggiate”, l’inno alla vita di Gio Evan

Il 21 aprile il cantante, scrittore e poeta Gio Evan compie gli anni. Con i suoi testi, l’artista pugliese si è fatto strada nel mondo della musica e della poesia, ed è stato capace di emozionare e far riflettere grazie alle tematiche proposte, alla delicatezza con cui le ha trattate e all’abilità con cui ha composto i suoi testi.

In occasione del suo compleanno, vogliamo proporvi la lettura di “Viaggiate”, un brano che rappresenta un inno alla vita e alla ricchezza della possibilità che ci vengono offerte ogni giorno se solo siamo disposti ad aprirci e a dialogare con l’altro.

Viaggiate

Viaggiate che sennò poi diventate razzisti

E finite per credere

Che la vostra pelle sia l’unica ad aver ragione

Che la vostra lingua è la più romantica

E che siete stati i primi ad essere i primi

Viaggiate che se non viaggiate

Poi non vi si fortificano i pensieri

Non vi riempite di idee

Vi nascono i sogni con le gambe fragili

E poi finite per credere alle televisioni

E a quelli che inventano nemici

Che calzano a pennello con i vostri incubi

Per farvi vivere di terrore, senza più saluti

Né grazie né prego né si figuri

Viaggiate che viaggiare insegna a dare il buongiorno a tutti

A prescindere da quale sole proveniamo

Viaggiate che viaggiare insegna a dare la buonanotte a tutti

A prescindere dalle tenebre che ci portiamo dentro

Viaggiate che viaggiare insegna a resistere, a non dipendere

Ad accettare gli altri non solo per quello che sono

Ma anche per quello che non potranno mai essere

A conoscere di cosa siamo capaci

A sentirsi parte di una famiglia

Oltre frontiere, oltre confini

Oltre tradizioni e cultura

Viaggiare insegna a essere oltre

Viaggiate che sennò poi finite per credere

Che siete fatti solo per un panorama

E invece dentro di voi

Esistono paesaggi meravigliosi

Ancora da visitare

Gio Evan

Gio Evan, pseudonimo di Giovanni Giancaspro, è un cantautore, scrittore e poeta italiano. Nato a Molfetta il 21 aprile 1988, comincia a scrivere in giovane età, ma conosce la fama soltanto dopo il 2015, grazie alla popolarità dei suoi contenuti sui social media. La prima pubblicazione dell’artista risale però al 2008 quando, al rientro da un emozionante viaggio in India, Gio Evan decide di raccontare ciò ha visto e vissuto in “Il florilegio passato”.

Da questo momento in avanti, la scrittura diviene parte integrante della vita del giovane, che tra il 2010 e il 2014 dirige la rivista “Storie” e, negli stessi anni, si occupa di un progetto che unisce musica e poesia da lui stesso ideato, “Le scarpe del vento”, e pubblica il suo primo album, “Cranioterapia”.

Segue un lungo periodo scandito da viaggi arricchenti, fra l’Europa e il Sud America, al termine del quale Gio Evan continua a coltivare la passione della scrittura: nel 2015 viene pubblicata una raccolta di versi, “Teorema di un salto, ragionatissime poesie metafisiche”, che è seguita da altri titoli fra i quali ricordiamo “Passa a sorprendermi” e “Capita a volte che ti penso sempre”.

In parallelo, l’artista produce singoli ed album che, insieme all’attività sui social, gli regalano un enorme successo. È il caso di “Natura molta”, uscito nell’autunno del 2019. L’ultima raccolta di poesie composta da Gio Evan è “Ci siamo fatti mare”, pubblicata il 16 marzo 2021 da Rizzoli.