La poesia di Gio Evan sulla bellezza dell’innamoramento

Gio Evan sarà uno dei protagonisti del festival di Sanremo con la sua canzone “Arnica”. Un personaggio eclettico, misterioso, affascinante in tutte le sue vesti. Sui social le sue poesie e le sue parole sono diventate virali e, fortunatamente, grazie anche a lui, oggi si ha un concetto di “poesia digital” molto diverso. Questa poesia, che proponiamo, è un poesia sulla semplicità e potenza dell’innamoramento, quello che avviene anche nel modo più semplice: passeggiando.

L’innamoramento attraverso le cose semplici

Quando due persone sono innamorate, o stanno per diventarlo, passeggiano. Passeggiare diventa un gesto semplice, ma pieno di significato. Gio Evan fa così, da valore alle cose semplici, alle piccole cose dell’amore. Passeggiare, come scrive lui, aiuta ad innamorarsi di più. Perchè? Perchè l’amore è fatto di pensieri belli, pensieri nobili, che vengono a galla quando quelli stupidi scorrono via. Camminare, passeggiare insieme fa apprezzare la bellezza del presente. Gio Evan scrive, ermeticamente, la bellezza dei momenti presenti. Perchè la sua poesia è così, sempre, pungente e sincera, come i sentimenti che celebra.

La poesia di Gio Evan sull’innamoramento

Che poi le passeggiate

aiutano pure ad innamorarsi di più

mi diceva

perché quando si cammina

i pensieri stupidi scorrono via

e rimane solo il presente

la bellezza del giorno.

Stella Grillo

