“Versicoli quasi ecologici”, la poesia di Giorgio Caproni per il Pianeta

La poesia “Versicoli quasi ecologici” di Giorgio Caproni fa parte della raccolta Res amissa, pubblicata postuma nel 1991. Res amissa rappresenta l’estrema espressione del rapporto del poeta con la propria creazione, la poesia, e con il mondo in cui la poesia stessa deve vivere.

Res amissa è un’espressione latina che letteralmente significa “cosa perduta”. Essa indica di volta in volta la nostra identità, il luogo che siamo chiamati a occupare nel mondo, la dimensione del sacro, la grazia e, infine, la poesia stessa, incapace di trovare cittadinanza in un mondo privato ormai di umanità.

“Versicoli quasi ecologici” si configura così come un estremo lamento sulla condizione dell’uomo moderno, in una società che non sembra più adatta all’individuo. I versi oscillano tra la prosa lirica e il verso breve, in uno sforzo doloroso di dare forma a un senso che non può essere tradotto in parole perché, semplicemente, è anch’esso una “cosa perduta”.

Il rapporto choc sul Clima

Gli ultimi otto anni sono stati i più caldi di sempre. Nel rapporto annuale delle Nazioni Unite sul clima si legge che si è più che prossimi a superare il limite di riscaldamento globale di 1,5 gradi centigradi. Il rapporto, presentato alla Cop27 che si è aperta a Sharm El-Sheikh in Egitto, è stato redato dall’Organizzazione meteorologa mondiale.