“Uno sguardo” la poesia di Walt Whitman sul potere dell’amore

Uno Sguardo (A Glimpse) di Walt Whitman è una poesia che mette in scena tutta la potenza dell’amore. Di fronte all’amore qualsiasi rumore, disturbo, la stessa folla scompare.

L’amore mette tutto a tacere, tutto ciò che ci circonda si annulla. Non ha bisogno di parole, basta il semplice contatto di due mani che si stringono per eliminare il caos che ci circonda.

Una poesia dal grandissimo significato, perché il poeta riesce ad offrire un’immagine dell’ansia e del caos legata ai disordini sociali e ai conflitti che portarono alla guerra civile americana (1861-1865). Per Whitman l’amore annulla tutto, elimina e allontana da tutto il caos che ci circonda.

L’amore annulla tutto. È la bolla dove rifugiarsi per poter godere del benessere e della gioia anche nei momenti difficili. L’amore si afferma sul disordine.

Walt Whitman pubblicò A Glimpse nell’edizione del 1860 della sua raccolta di poesie Foglie d’erba (Leaves of Grass). Si tratta di una poesia lirica che descrive i pensieri e i sentimenti del poeta ed è composta da un’unica strofa e sette righe, in versi liberi senza metro o schema di rime.

Considerato uno scrittore del periodo romantico della letteratura americana, Whitman “ha colmato il divario tra il realismo e il trascendentalismo”.

Ma, andiamo a leggere la poesie e godere come gli amanti protagonisti di un sano momento di abbandono.

Uno Sguardo di Walt Whitman

Uno sguardo catturato da un angolo,

Di una folla di operai e autisti in una sala da bar intorno alla stufa in una tarda notte d’inverno, e di me

che non mi faccio notare seduto in un angolo,

Di una ragazza che mi ama e che io amo, che si avvicina silenziosamente e si siede vicino a me,

per tenermi per mano,

Per un bel po’ di tempo, in mezzo ai rumori di gente che va e viene, di bevute, di imprecazioni e di battute sconce,

Noi due, contenti, felici di stare insieme, parliamo poco, forse neanche una parola.

A Glimpse, Walt Whitman

A glimpse through an interstice caught,

Of a crowd of workmen and drivers in a bar-room around the stove late of a winter night, and I

unremark’d seated in a corner,

Of a youth who loves me and whom I love, silently approaching and seating himself near, that he

may hold me by the hand,

A long while amid the noises of coming and going, of drinking and oath and smutty jest,

There we two, content, happy in being together, speaking little, perhaps not a word.