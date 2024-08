“Una mezzanotte d’agosto” (1899) di Thomas Hardy, geniale poesia sul rispetto della natura e della diversità

Una mezzanotte d’agosto è una poesia di Thomas Hardy che offre un grande messaggio di amore nei confronti di tutti gli esseri viventi, di rispetto per la natura e, leggendolo con gli occhi di oggi, di grande inclusione sociale.

Questa poesia ci dona un messaggio stupendo, ovvero che tutte le vite che esistono sulla terra sono un prodotto della natura e ogni essere vivente ha il diritto di rivendicare il proprio posto.

Lo stesso vale per tutti gli esseri umani qualsiasi sia la cultura, il genere, l’origine, la fede religiosa, il colore della pelle, le convinzioni ideologiche.

An August Midnight fu scritta nel 1899 e fa parte della raccolta Poems of the Past and the Present (Poesie del Passato e del Presente) di Thomas Hardy pubblicata nel 1901.

Thomas Hardy era interessato alla “storia naturale” e aveva una visione molto inclusiva del rapporto tra uomo e natura. La poesia presenta, infatti, in modo originale l’incontro di un uomo con cinque insetti. Tuttavia, l’uomo e gli insetti sono descritti come uguali, generando empatia tra l’essere umano e le piccole creature.

Ma leggiamo la poesia per coglierne il grande significato. Seguendo la cronaca dovremmo far nostro il messaggio del poeta inglese.

Una mezzanotte d’agosto di Thomas Hardy

I

Una lampada in ombra e una tenda ondeggiante,

e il battito di un orologio da un piano lontano:

Su questa scena entrano – con le ali, le corna e gli aculei

una libellula, una falena e un bombo;

Mentre in mezzo alla mia pagina si trova oziosamente

Una mosca assonnata, che si strofina le mani…

II

Così ci incontriamo noi cinque, in questo luogo immobile,

in questo punto del tempo, in questo punto dello spazio.

-I miei ospiti imbrattano il mio verso appena scritto,

o sbattono contro la lampada e cadono supini.

“I più umili di Dio, loro!”. Penso. Ma perché?

Conoscono segreti della Terra che io non conosco.

(Traduzione Libreriamo)

An August Midnight, Thomas Hardy

I

A shaded lamp and a waving blind,

And the beat of a clock from a distant floor:

On this scene enter—winged, horned, and spined—

A longlegs, a moth, and a dumbledore;

While ‘mid my page there idly stands

A sleepy fly, that rubs its hands…

II

Thus meet we five, in this still place,

At this point of time, at this point in space.

—My guests besmear my new-penned line,

Or bang at the lamp and fall supine.

“God’s humblest, they!” I muse. Yet why?

They know Earth-secrets that know not I.