“Un giorno ancora” (1969), la potente poesia di Pablo Neruda che celebra la vita vissuta

La vita acquista contorni differenti a seconda di come la si guarda: il bambino non la percepisce ancora; il ragazzo la sogna; l’adulto la mastica con monotonia; l’anziano la ricorda. Nel suo potente poema “Un giorno ancora“, Pablo Neruda la racconta con gli occhi maturi di chi guarda in retrospettiva riuscendo, attraverso le parole, a descriverne la natura più profonda.

“Un giorno ancora”, XVIII, di Pablo Neruda

Non si scartano i giorni, né si sommano, sono api

che arsero di dolcezza o scatenarono

il pungiglione: la sfida continua, vanno e vengono i viaggi dal miele al dolore. No, non si sfibra la rete degli anni: non c’è rete.

Né goccia a goccia cadono dai fiumi: non c’è fiume. Il sonno non divide la vita in due metà,

non l’azione, il silenzio, la virtù:

fu come una pietra la vita, un solo movimento

una sola fiammata che baluginò nel fogliame,

una freccia, una sola, lenta o alacre, un metallo

che scese e che discese bruciandosi nelle tue ossa.

La vita: somma, flusso o pietra?

I versi che hai appena letto sono tratti da “Un giorno ancora”, un poema scritto da Pablo Neruda di getto fra il 5 e il 6 luglio 1969. Tratto dal volume edito da Passigli Poesia, il componimento è stato tradotto da Valerio Nardoni, che ha cercato di preservare tutta la profondità e l’energia della versione originale nel testo italiano.

Il componimento XVIII si legge tutto d’un fiato. Genera immagini potenti sin dalla prima lettura. Le api che rimandano alla dolcezza del miele e al dolore della puntura, la rete che si smaglia, il fiume che gorgoglia, insieme di infinite gocce. Il sonno che separa il giorno dalla notte; la pietra, la fiamma, la freccia.

Ci immaginiamo immediatamente un Neruda riflessivo, intento a guardare indietro per dare una definizione di ciò che è stata la sua vita. Questo poema è, infatti, frutto di una scrittura matura. La vita non è contemplata in quanto somma di eventi, filamenti di rete o gocce di fiume. La vita è una pietra, una fiamma, una freccia, uno sciame di api. È un blocco appassionato, vissuto intensamente nella dolcezza dell’amore, nel dolore delle ferite.

La versione originale della poesia

Los días no se descartan ni se suman, son abejas

que ardieron de dulzura o enfurecieron

el aguijón: el certamen continúa,

van y vienen los viajes desde la miel al dolor. No, no se deshila la red de los años: no hay red.

No caen gota a gota desde un río: no hay río. El sueño no divide la vida en dos mitades,

ni la acción, ni el silencio, ni la virtud:

fue como una piedra la vida, un solo movimiento,

una sola fogata que reverbéro en el follaje,

una flecha, una sola, lenta o activa, un metal

que ascendió y descendió quemándose en tus huesos.

Pablo Neruda

Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, meglio noto con lo pseudonimo Pablo Neruda, nasce in Cile nel 1904 da un’umile famiglia, che cerca di garantirgli una vita serena e felice nonostante le difficoltà economiche.

Pablo Neruda va a scuola e si iscrive persino all’università ma, alla fine, non riesce a portare a termine gli studi, così decide di arruolarsi nel corpo diplomatico cileno.

Così, il giovane viaggia molto, poiché presta servizio in diversi paesi negli Stati Uniti, in Europa e in Asia. Appassionato di lettere e scrittura, Pablo Neruda in Spagna fa la conoscenza di García Lorca e di Alberti, che diventano quasi una fonte di ispirazione per l’uomo, che si avvicina alla poesia modernista.

Allo scoppio della guerra civile, Pablo Neruda prende una netta posizione contro Franco, e si colloca sempre di più fra quegli intellettuali impegnati che guardano con favore al socialismo.

Perciò, rientrato in Cile, aderisce al Partito Comunista Cileno e si impegna politicamente. Sono questi gli anni in cui Neruda, infatti, viene eletto senatore. Quando la situazione politica cambia in Cile, e gli esponenti del Partito Comunista vengono esiliati, Pablo Neruda è costretto a lasciare nuovamente il suo paese per poi rientrarvi, grazie ad un’amnistia, nel 1952.

Pablo Neruda, che viene riabilitato politicamente con l’elezione del presidente Allende, muore in Cile nel 1973.

