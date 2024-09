“Un albero velenoso” (1794) di William Blake una potente poesia sui mali che crea la rabbia

Un albero velenoso di William Blake una poesia sulla rabbia, sulle sue conseguenze e come può essere affrontata per non viverne gli effetti devastanti.

La rabbia ha degli effetti fortemente distruttivi per il corpo e la mente di tutti gli esseri umani. William Blake attraverso questa poesia ci offre una geniale lettura per affrontarla con la dovuta ragionevolezza.

A Poison Tree, questo il titolo originale, è una delle poesie più famose di William Blake (1757-1827). Fu pubblicata per la prima volta nel volume Songs of Experience di Blake del 1794.

Leggiamo immediatamente Un albero velenoso per apprezzarne il significato.

Un albero velenoso di William Blake

Ero arrabbiato con il mio amico;

Dissi la mia rabbia, la mia rabbia è finita.

Ero arrabbiato con il mio nemico:

Non l’ho dissi, la mia rabbia è cresciuta.

E l’ho irrigata con le mie paure,

Notte e mattina con le mie lacrime:

E l’ho illuminata con i sorrisi,

E con dolci astuti inganni.

E crebbe sia di giorno che di notte.

Finché portò una mela luminosa.

E il mio nemico la vide brillare,

E capì che era mia.

E nel mio giardino si insinuò,

Quando la notte aveva velato il campo;

Al mattino, felice, vidi;

Il mio nemico steso sotto l’albero.

*****************

A Poison Tree, William Blake

I was angry with my friend;

I told my wrath, my wrath did end.

I was angry with my foe:

I told it not, my wrath did grow.

And I waterd it in fears,

Night & morning with my tears:

And I sunned it with smiles,

And with soft deceitful wiles.

And it grew both day and night.

Till it bore an apple bright.

And my foe beheld it shine,

And he knew that it was mine.

And into my garden stole,

When the night had veild the pole;

In the morning glad I see;

My foe outstretched beneath the tree.