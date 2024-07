“La mosca” (1794) la poesia del visionario William Blake sull’imprevidibilità della vita

La mosca di William Blake è una poesia che ci spinge a riflettere sulla brevità della vita e sull’imprevedibilità della morte. Ma l’autore inglese sembra offrire una critica a coloro che della stessa vita hanno una logica materialistica e semplicistica dell’esistenza.

La morte, sostiene William Blake, colpisce a caso, senza preavviso né significato. Le persone dovrebbero quindi godersi il loro tempo sulla terra finché possono. Per il poeta romantico di fatto non è così, perché esiste una coscienza che rende le cose un attimo più complesse.

La mosca è una delle poesie visionarie di William Blake, tratta da Songs of Experience, il secondo volume della sua rivoluzionaria raccolta del 1794 Songs of Innocence and of Experience.

L’autore della poesia “sconsideratamente” schiaccia una mosca, poi si consola riflettendo sul fatto che la sua vita e quella della mosca sono fondamentalmente uguali. Entrambe sono brevi e finiscono nell’oblio, quindi tanto vale divertirsi finché la morte non le “sfiora”.

Ma leggiamo La mosca di William Blake per apprezzarne la visione e l’originalità.

La mosca di William Blake

Piccola mosca,

Questo gioco d’estate

La mia spensierata mano

Ha spazzato via.

Non sono io

Una mosca come te?

O non sei tu

Un uomo come me?

E io danzo

E bevo, e canto,

Fino a quando una mano cieca

Spezzerà la mia ala.

Se il pensiero è vita

E forza e respiro

E il desiderio

Di pensiero è la morte;

Allora sono

Una mosca felice,

Se vivo,

O se muoio.

****************

The Fly, William Blake (Il Testo Originale)

Little fly,

Thy summer’s play

My thoughtless hand

Has brushed away.

Am not I

A fly like thee?

Or art not thou

A man like me?

For I dance

And drink and sing,

Till some blind hand

Shall brush my wing.

If thought is life

And strength and breath,

And the want

Of thought is death,

Then am I

A happy fly,

If I live,

Or if I die.