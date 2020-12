Tutto vale è una delle poesie più celebri del poeta Walt Whitman. Una poesia sul senso delle piccole cose nella nostra vita. Una poesia sulla bellezza del quotidiano, di ciò che viene sottovalutato. Uno sguardo approfondito sulla natura, in grado di regalarci piccole ed infinite gioie. Walt Whitman rappresenta, ancora oggi, una delle voci più originali della letteratura americana e, in un periodo come quello presente, è fondamentale leggerlo per sviluppare uno sguardo più profondo sulla vita.

L’equilibrio perfetto di ciò che ci circonda

Anche le piccole cose sono importanti. Quelle che ci circondano, quelle che dipingono la nostra vita. Anche quelle più insignificanti, come una foglie di erba, sono stupefacenti come un cielo stellato. Inizia proprio con questo paragone, la poesia qui sotto proposta. Una poesia che pone l’attenzione sui dettagli, i dettagli della natura che ci circonda, i dettagli del mondo in cui viviamo. E così continua con un altro paragone, quello tra la formica e il granello di sabbia, che condividono lo stesso grado di perfezione. Così tutto ciò che è intorno a noi, sembra avere un peso, un senso. Come a formare un equilibrio nel quale viviamo.

E infine, la mano di uomo, la mano di Walt Whitman e di ognuno di noi, in grado di deridere qualsiasi meccanismo, in grado di pilotare qualsiasi giorno. Una poesia, perciò, per ritrovare quel senso di appartenenza e di forza, in un mondo che spesso sembra andarci contro.

Tutto vale, la poesia di Walt Whitman

Io credo che una foglia d’erba non valga affatto

meno della quotidiana fatica delle stelle.

E la formica è ugualmente perfetta, come un granello di sabbia,

come l’uovo di uno scricciolo,

E la piccola rana è un capolavoro pari a quelli più famosi,

E il rovo rampicante potrebbe ornare i balconi del cielo.

E la giuntura più piccola della mia mano qualsiasi meccanismo può deridere.

