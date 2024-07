“Sulla spiaggia di notte da solo” (1856) potente poesia di Walt Whitman sull’armonia universale

Sulla spiaggia di notte da solo (On the Beach at Night Alone) è una bellissima poesia di Walt Whitman che parla della perfetta armonia che lega la vita di tutti gli esseri viventi e di come ogni cosa sia collegata nel tempo e nello spazio. Tutto ciò che ci circonda ha un senso e d esiste reciproca dipendenza.

In Sulla spiaggia di notte da solo, Walt Whitman affronta i temi della vita, del tempo e dell’esistenza. Tutte le cose viventi e non viventi sono collegate tra loro e dipendono l’una dall’altro.

La poesia fu scritta nel 1856 e fa parte dell’edizione del 1857 della raccolta di poesie Leaves of Grass (Foglie d’Erba), pubblicata per la prima volta nel 1855 e poi sempre aggiornata fino all’ultima edizione del 1892, andata in stampa due mesi prima della morte del poeta e scrittore americano.

Leggiamo la poesia per apprezzarne il potente signifcato.

Sulla spiaggia di notte da solo di Walt Whitman

Sulla spiaggia di notte da solo,

mentre la vecchia madre lo fa dondolare cantando la sua roca canzone,

mentre guardo le luminose stelle brillare, penso alla mappa degli universi e del futuro.

Una vasta somiglianza lega tutti,

Tutte le sfere, cresciute, non cresciute, piccole, grandi, soli, lune, pianeti,

Tutte le distanze dello spazio, per quanto ampie,

tutte le distanze del tempo, tutte le forme inanimate,

Tutte le anime, tutti i corpi viventi anche se diversi o in mondi diversi,

Tutti i processi gassosi, acquosi, vegetali, minerali, i pesci, i bruti,

Tutte le nazioni, i colori, le barbarie, le civiltà, le lingue,

Tutte le identità che sono esistite o possono esistere su questo o su qualsiasi altro globo,

Tutte le vite e le morti, tutto il passato, il presente, il futuro,

Questa vasta similitudine li abbraccia e li ha sempre abbracciati,

e li abbraccerà per sempre e li racchiuderà in modo compatto.

*****************

On the Beach at Night Alone, Walt Whitman

On the beach at night alone,

As the old mother sways her to and fro singing her husky song,

As I watch the bright stars shining, I think a thought of the clef of the universes and of the future.

A vast similitude interlocks all,

All spheres, grown, ungrown, small, large, suns, moons, planets,

All distances of place however wide,

All distances of time, all inanimate forms,

All souls, all living bodies though they be ever so different, or in different worlds,

All gaseous, watery, vegetable, mineral processes, the fishes, the brutes,

All nations, colors, barbarisms, civilizations, languages,

All identities that have existed or may exist on this globe, or any globe,

All lives and deaths, all of the past, present, future,

This vast similitude spans them, and always has spann’d,

And shall forever span them and compactly hold and enclose them.