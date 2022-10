“Seppelliamoci”, una ballata d’amore di Dario Fo

La Poesia

Il 13 ottobre del 2016 ci lasciava Dario Fo, drammaturgo, attore, regista, scrittore, ma anche illustratore, pittore, scenografo e comico. Per l’occasione, vi proponiamo una sua bellissima ballata d’amore, “Seppelliamoci”, che è parte della commedia in tre atti del 1960 “Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri”.

Seppelliamoci di Dario Fo

No, non voglio far l’amore in una camera

In una camera d’affitto col tassametro

Son sensibile, lo sai, non so concedermi

Con trasporto sul sedile di una macchina

Piangerei nel far l’amore così scomoda

Della gonna sciuperei tutto il plissé

Non insistere, lo sai, non puoi convincermi

A distendermi sull’erba quando è umida

La rugiada sol pei fiori è tanto salubre

Sono un fior, lo so, però di tipo pleurico

Soffrirei nel far l’amore così fradicia

Dei capelli guasterei tutto il cachet.

Ti faccio una proposta un po’ più logica

Fingeremo di soffrire un mal artritico

E farem le sabbiature al modo classico

Seppellendoci l’un l’altro in riva al mar.

Seppelliamoci in due sotto la rena

Come fanno le ostriche in amore

Scaveremo gallerie in riva al mare

Come fanno i ragazzini per giocare

Incontriamoci, le mani sotto la rena

Come fosse la sabbia un gran lenzuolo

Come fosse un gran letto il litorale

La spalliera di quel letto sarà il mare.

Dario Fo

Dario Fo è stato autore, attore, scenografo, regista teatrale, ma prima di ogni altra cosa si sentiva pittore: premio Nobel per la letteratura nel 1997, utilizzava da sempre la pittura per completare la sua attività drammaturgica immergendosi a pieno titolo nel linguaggio dell’arte visiva, spingendosi oltre i confini delimitati e sperimentando con abile virtuosismo nuove e interessanti tecniche espressive. La sua musa, quasi inutile dirlo, è stata Franca Rame, l’ispiratrice e passione della sua vita.