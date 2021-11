“Scrivo perché”, la poesia di dacia Maraini elogio alla scrittura

La poesia

Oggi è il compleanno di Dacia Maraini, una delle più significative scrittrici italiane del nostro tempo. Per l’occasione abbiamo pensato di presentarvi “Scrivo perché”, una sua poesia contenuta nel libro “Amata scrittura. Laboratorio di analisi, letture, proposte, conversazioni” che celebra la passione e l’amore per il mestiere di scrivere.

“Scrivo perché”

Scrivo per non perdere il vizio

di dire le cose.

Scrivo nel tentativo di lasciare

una traccia.

Scrivo per paura che i pensieri

mi passino di mente.

Passeggio con la penna su questo

foglio bianco e lo lordo di idee.

Ci gioco, lo uso, mi faccio sedurre,

usare, tentare.

Con la penna dico tutto, non mento,

non ho pudore.

Dove la lingua esita e si ferma,

la mano scorre fluida e leggera.

Scrivo per guardarmi dentro.

Scrivo per fermare il tempo.

Scrivo per suscitare sentimenti e per

esprimere i miei.

Scrivo per dare un senso al silenzio.

Il cielo blu

il mare blu

l’inchiostro blu.

La scrittura come scelta di vita

Scrivere non è solo un mestiere, non è solo una passione o un passatempo. Scrivere è una scelta di vita, è qualcosa che si inizia e fare e non si può più smettere. L’azione di scrivere diventa così svago, bisogno e necessità, scrivere è uno sfogo, un luogo sicuro e la scrittura diventa così intima compagna. Può capitare che a volte si allontani, che ci si perda di vista, ma non scompare mai. Scrivere è un modo per dire ciò che la lingua non riesce, ciò che gli occhi nascondono dietro alle palpebre per l’imbarazzo e quello che il cuore vorrebbe gridare. Ma scrivere, come afferma Dacia Maraini è anche un modo per provare a farsi ricordare.

Dacia Maraini

È autrice di romanzi, racconti, opere teatrali, poesie e saggi, editi da Rizzoli e disponibili in BUR, tradotti in oltre venticinque Paesi. Nel 1990 ha vinto il Premio Campiello con La lunga vita di Marianna Ucrìa e nel 1999 il Premio Strega con Buio. Il suo ultimo libro è Una rivoluzione gentile.

