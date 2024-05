“Sbocciare – è il Risultato – incontrare un fiore” (1865), poesia di Emily Dickinson

Sbocciare – è il Risultato – incontrare un fiore è una poesia di Emily Dickinson che offre una rappresentazione delle molte variabili che contribuiscono alla crescita e alla vita di ogni persona.

Niente deve essere dato per scontato. Dietro la semplice visione di un fiore sbocciato, vivono e interagiscono moltissime variabili che all’apparenza sembrano scontate e quindi poco considerate.

Sbocciare è un percorso di vita che richiede enorme responsabilità, impegno, lavoro, sacrifici.

Attraverso una metafora con la natura, Emily Dickinson ci fa toccare gli intricati processi e le sfide che portano allo sbocciare del fiore, personificando la natura ed esaminando i temi della vita, del lavoro e della responsabilità esistenziale.

Non è facile riuscire a cogliere la complessità del mondo. In genere vediamo i risultati di questa complessità e non ci rendiamo conto del lungo e difficile lavoro che c’è stato prima.

Non cogliamo le continue prove che un fiore, ma potrebbe essere qualsiasi essere vivente, deve superare per sbocciare e vivere.

Ma, leggiamo la poesia, per apprezzarne l’immenso significato.

Sbocciare – è il Risultato – incontrare un fiore di Emily Dickinson

Sbocciare – è il Risultato – incontrare un Fiore

E casualmente osservare

Non si sospetterebbe quasi mai

La minima Circostanza

Che collabora al Brillante Affare

Così intricato

Poi offerta come una Farfalla

Al Mezzogiorno –

Riempire il Bocciolo – opporsi al Verme –

Ottenere i propri diritti di Rugiada –

Regolare il Calore – eludere il Vento –

Fuggire l’Ape cacciatrice –

Non deludere Madre Natura

Che l’aspetta quel Giorno –

Essere un Fiore, è profonda

Responsabilità. –

Bloom – is Result – to meet a Flower, Emily Dickinson

Bloom – is Result – to meet a Flower

And casually glance

Would cause one scarcely to suspect

The minor Circumstance

Assisting in the Bright Affair

So intricately done

Then offered as a Butterfly

To the Meridian –

To pack the Bud – oppose the Worm –

Obtain it’s right of Dew –

Adjust the Heat – elude the Wind –

Escape the prowling Bee –

Great Nature not to disappoint

Awaiting Her that Day –

To be a Flower, is profound

Responsibility –