“Sarà un limpido giorno d’estate” (1870) di Paul Verlaine, poesia sull’amore che dona magia e felicità

Sarà un limpido giorno d’estate di Paul Verlaine è una poesia romantica dal grande impatto emotivo e sublime dal puntoi di vista dell’estetica.

Paul Verlaine attraverso i suoi versi ci regala un’immagine dell’amore infinito. Di fronte alla tanto amata donna, tutto si trasforma “in un limpido giorno d’estate”. Tutto diventa gioia, felicità, armonia, fuga, evasione.

Finalmente, l’angoscia sparisce e la monotona sofferenza interiore si trasforma in magia.

Sarà un limpido giorno d’estate è il canto XIX de La Bonne Chanson una piccola raccolta di 21 poesie pubblicata da Paul Verlaine nel 1870.

Si tratta di una raccolta di poesie d’amore dedicate alla sua giovane fidanzata, Mathilde Mauté, nella quale vedeva una via di fuga dal suo spleen, ovvero dal malinconico disagio esistenziale.

Leggiamo la poesia e facciamoci incantare dagli splendidi versi di Paul Verlaine.

Sarà un limpido giorno d’estate di Paul Verlaine Così, sarà un chiaro giorno d’estate:

Il grande sole, complice della mia gioia,

Renderà, tra raso e seta,

La tua grande bellezza ancora più bella; Il cielo tutto blu, come un’alta tenda,

che si agita sontuosamente con lunghe pieghe

Sulle nostre due fronti felici che saranno impallidite

L’emozione della felicità e dell’attesa; E quando arriverà la sera, l’aria sarà morbida

Che giocherà, carezzevole, sui tuoi veli,

E lo sguardo pacifico delle stelle

Sorriderà benevolo agli sposi. ****************** Donc, ce sera par un clair jour d’été, Paul Verlaine Donc, ce sera par un clair jour d’été :

Le grand soleil, complice de ma joie,

Fera, parmi le satin et la soie,

Plus belle encor votre chère beauté ; Le ciel tout bleu, comme une haute tente,

Frissonnera somptueux à longs plis

Sur nos deux fronts heureux qu’auront pâlis

L’émotion du bonheur et l’attente ; Et quand le soir viendra, l’air sera doux

Qui se jouera, caressant, dans vos voiles,

Et les regards paisibles des étoiles

Bienveillamment souriront aux époux.

L’immagine dell’amore che purifica dal malessere esistenziale

Sarà un limpido giorno d’estate è una poesia di Paul Verlaine scritta in età giovanile dall’autore per celebrare il proprio amore nei confronti di una giovane Mathilde Mauté, che all’età di diciassette anni diventò sua moglie, proprio nell’agosto del 1870.

Mathilde sembra la figura salvifica della sua esistenza, ma, solo dopo due anni da matrimonio, Paul Verlaine fugge, da Matilde e dal figlio Georges appena nato, per colui che diventò la “maledizione” della sua vita, ovvero il giovane poeta Arthur Rimbaud.

Tornando alla poesia è chiaro che il testo prende spunto proprio dall’imminente matrimonio con Mathilde Mauté. Gli elementi di un rito nuziale ci sono tutti e con il suo splendido stile Paul Verlaine rende il momento magico.

Un senso di beatitudine e di attesa

La poesia emana un senso di serena beatitudine e di attesa, raffigurando un ideale giorno d’estate.

L’immagine della luce del sole, del cielo azzurro e della brezza leggera evoca un ambiente naturale, mentre i riferimenti alla seta, al raso e ai veli suggeriscono qualcosa di rituale, di raffinato, di prestigio.

Molto accesi sono i dettagli sensoriali. Il tono ottimistico e l’attenzione alla bellezza della natura sono in linea con le altre opere di Verlaine, che spesso esplorano i temi dell’amore, della bellezza e del tempo che passa.

Nel contesto del periodo, questa poesia riflette l’enfasi dell’epoca romantica sulle emozioni, sulla natura e sull’idealizzazione dell’amore.

L’uso di immagini sensuali e di un linguaggio elevato è caratteristico della poesia romantica, che cercava di evocare forti emozioni e un senso di meraviglia nel lettore.

L’atteso momento di gioia e felicità è arrivato

Partiamo dalla prima a strofa per interpretare il senso della poesia.

Così, sarà un chiaro giorno d’estate:

Il grande sole, complice della mia gioia,

Renderà, tra raso e seta

La tua grande bellezza ancora più bella;

Il poeta definisce immediatamente il momento in cui celebra qualcosa di magico e gioioso.

L’atmosfera emana gioia e felicità e il momento rituale, forse proprio il matrimonio con l’amata Mathilde, è davvero caratterizzato da pura magia. Tutto è bellezza.

Nella seconda strofa l’intero panorama diventa il palco in cui l’evento sta per compiersi.

Il cielo tutto blu, come un’alta tenda,

che si agita sontuosamente con lunghe pieghe

Sulle nostre due fronti felici che saranno impallidite

L’emozione della felicità e dell’attesa;

Paul e Mathilde sono immersi in questa esperienza da sogno. Anche la natura che li circonda sembra avvolgere e omaggiare i due amanti.

Loro due si muovono in questo paesaggio come se tutto fluttuasse per donare loro gioia, felicità, benessere.

E poi nella terza strofa tutto culmina nella sensualità più alta. Per Paul Verlaine tutto diventa armonia.

E quando arriverà la sera, l’aria sarà morbida

Che giocherà, carezzevole, sui tuoi veli,

E lo sguardo pacifico delle stelle

Sorriderà benevolo agli sposi.

I due amanti alla fine della giornata saranno accarezzati dall’aria estiva, morbida e sensuale.

I veli dell’amata potranno finalmente essere incontrati, con la grazia di tutto cil cielo stellato che darà luce e positività alla loro unione.

Grande Paul Verlaine.

© Riproduzione Riservata