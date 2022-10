S.T. Coleridge, romanticismo e natura nella poesia “Kubla Khan”

La Poesia

Il 21 ottobre del 1772 nasceva uno degli autori più celebri della letteratura inglese: Samuel Taylor Coleridge, poeta, filosofo e critico letterario ricordato per aver fondato, insieme all’amico William Wordsworth, il movimento del Romanticismo inglese in seguito alla pubblicazione delle “Lyrical ballads” (1798).

In occasione dell’anniversario di nascita di Coleridge, vi trasportiamo nel lontano oriente, in territorio mongolo, con “Kubla Khan”, il secondo componimento più famoso di S.T. Coleridge – dopo “La ballata del vecchio marinaio” -, pubblicato nel 1816. “Kubla Khan” racconta, in 54 versi concepiti usando il pentametro giambico, lo straordinario scenario di Xanadu, la capitale del regno mongolo, con descrizioni naturalistiche che hanno un che di magico ed esotico e l’incontro con una fanciulla abissina, che sembra trasportarci in un sogno ad occhi aperti.

Per la cifra naturalistica, la descrizione dei luoghi, le immagini esotiche e le sensazioni “dionisiache” suscitate leggendo “Kubla Khan”, possiamo senza dubbio affermare che siamo dinanzi ad una poesia in cui Coleridge ci mostra, in tutta la sua maestria, di cosa siano stati capaci i poeti romantici inglesi.

Kubla Khan di S.T. Coleridge

Kubla Khan fece in Xanadù

Un duomo di delizia fabbricare:

Dove Alfeo, sacro fiume, verso un mare

Senza sole fluiva giù

Per caverne che l’uomo non può misurare.

Per cinque e cinque miglia di fertile suono

Lo circondò con torri e mura;

C’erano bei giardini, ruscelli sinuosi,

Alberi da incenso in fioritura;

C’erano boschi antichi come le colline

E assolate macchie di verzura.

Ah quel romantico abisso che sprofondava

Obliquo la verde collina in un folto di cedri!

Luogo selvaggio! Luogo santo e fatato

Quale fu mai visitato a una luna calante

Da una donna in sospiri per il suo dèmone amante!

E dall’abisso, fremente in continuo tumulto,

Quasi scotesse la terra un cupo affanno di palpiti,

Una possente fontana d’un tratto sprizzò:

E tra i suoi scrosci semintermittenti

Balzavano enormi frammenti come di grandine

O di grano che salta battuto dal battitore:

E in questa danza di pietre-cristalli

Il fiume sacro nasceva improvviso.

Per cinque miglia serpeggiando fluiva

Il fiume sacro fra boschi e piccole valli,

Giungeva a caverne che l’uomo non può misurare,

Poi sfociava in tumulto a un oceano senza vita:

E nel tumulto Kubla udì le voci remote

Degli antenati che predicavano guerra!

L’ombra del duomo di delizia

Fluttuava sull’acqua a mezzo via,

Dove si confondeva il ritmo sovrapposto

Della fontana e delle grotte.

Era un prodigio di rara maestria:

Antri di ghiaccio e cupola solatìa

Una fanciulla con salterio

Io vidi in una visione:

Era una giovane Abissina

E col suo salterio sonava,

Del Monte Abora cantava.

Potessi in me resuscitare

Quel suo canto e melodia,

Vinto di gioia ne sarei,

Di piena musica nell’aria

Quel duomo anch’io fabbricherei,

Quelle grotte di ghiaccio, la cupola di sole!

E ognuno che ascoltasse li vedrebbe,

Tutti gridando: attento! Attenti!

I suoi occhi di lampo, le sue chiome fluenti!

Fargli tre volte intorno un cerchio,

Chiudi gli occhi con santo timore,

Perché con rugiada di miele fu nutrito

E bevve latte di paradiso.

Kubla Khan, il testo originale di S.T. Coleridge

In Xanadu did Kubla Khan

A stately pleasure-dome decree:

Where Alph, the sacred river, ran

Through caverns measureless to man

Down to a sunless sea.

So twice five miles of fertile ground

With walls and towers were girdled round:

And there were gardens bright with sinuous rills,

Where blossomed many an incense-bearing tree;

And here were forests ancient as the hills,

Enfolding sunny spots of greenery.

But oh! that deep romantic chasm which slanted

Down the green hill athwart a cedarn cover!

A savage place! as holy and enchanted

As e’er beneath a waning moon was haunted

By woman wailing for her demon-lover!

And from this chasm, with ceaseless turmoil seething,

As if this earth in fast thick pants were breathing,

A mighty fountain momently was forced:

Amid whose swift half-intermitted burst

Huge fragments vaulted like rebounding hail,

Or chaffy grain beneath the thresher’s flail:

And ‘mid these dancing rocks at once and ever

It flung up momently the sacred river.

Five miles meandering with a mazy motion

Through wood and dale the sacred river ran,

Then reached the caverns measureless to man,

And sank in tumult to a lifeless ocean:

And ‘mid this tumult Kubla heard from far

Ancestral voices prophesying war!

The shadow of the dome of pleasure

Floated midway on the waves;

Where was heard the mingled measure

From the fountain and the caves.

It was a miracle of rare device,

A sunny pleasure-dome with caves of ice!

A damsel with a dulcimer

In a vision once I saw:

It was an Abyssinian maid,

And on her dulcimer she played,

Singing of Mount Abora.

Could I revive within me

Her symphony and song,

To such a deep delight ‘twould win me

That with music loud and long

I would build that dome in air,

That sunny dome! those caves of ice!

And all who heard should see them there,

And all should cry, Beware! Beware!

His flashing eyes, his floating hair!

Weave a circle round him thrice,

And close your eyes with holy dread,

For he on honey-dew hath fed

And drunk the milk of Paradise.

Samuel Taylor Coleridge

Nato in Inghilterra nel 1772, dopo aver frequentato la scuola a Londra nel 1791, Samuel Taylor Coleridge si sposta a Cambridge per studiare, si allontana per arruolarsi nel reggimento dei dragoni luminosi per poi essere riammesso. Qui conosce Robert Southey che avrà grande influenza su di lui. Successivamente, Coleridge conosce anche Wordsworth con cui pubblica “Ballate liriche”, pietra miliare della poesia nella letteratura inglese, quest’opera contiene i primi grandi lavori della scuola romantica. Dopo il 1798 si trasferisce in Germania e tornato in Inghilterra nel 1800 inizia vari cicli di conferenze. Si stabilisce infine a Londra dove porterà avanti la sua produzione letteraria diventando uno dei più importanti poeti della letteratura inglese.