“Rischiare” di Rudyard Kipling, una poesia da dedicare a chi ha bisogno di coraggio

Rischiare per vivere con pienezza i giorni che abbiamo a disposizione. Questo ci incita a fare Rudyard Kipling con la sua profonda poesia, che può insegnarci tanto: già dal titolo, ci invita a riflettere sul nostro modo di vivere, sulle paure che ci attanagliano e ci privano del gusto dei giorni che passano.

Rudyard Kipling è il primo autore inglese ed il più giovane di sempre ad aver ottenuto il Premio Nobel per la Letteratura. Figura di spicco del suo tempo, legato al pensiero colonialista e per questo oggetto di alterne fortune, Kipling ha concepito un’opera che è presto entrata nel nostro canone letterario e che prende ispirazione dai luoghi e dalle vicende vissute dallo scrittore nell’India britannica: “Il libro della giungla”.

Attraverso la sua poesia, Rudyard Kipling ci guida alla scoperta di una grande verità: molte delle occasioni mancate della vita dipendono esclusivamente dal nostro atteggiamento. La paura, l’essere troppo fermi sulle nostre posizioni, come anche lo stare sulla difensiva, non possono portare dinamismo, cambiamenti e novità:

“Colui che non rischia niente non fa niente, non ha niente, non è niente. Evita la sofferenza, il dolore, ma non impara, non prova sentimenti, non cambia, non cresce, non vive”.

Se ci pensiamo bene, tutto ciò che facciamo può essere letto come un rischio da chi ha paura di vivere:

Che fare, allora? Chiudersi nella propria bolla sicura e nel frattempo vedere scorrere la vita degli altri? Kipling ci mostra un’alternativa: semplicemente vivere, assumersi qualche rischio in più, aprirsi al mondo e alle possibilità che ci offre se solo noi siamo ben disposti. I sogni restano nel cassetto se non prendiamo la decisione di girare la chiave nella serratura e prenderci cura di loro.

Nulla si muove se non lo facciamo noi per primi. Rischiamo di più, allora, perché “colui che non rischia niente/ non fa niente, non ha niente, non è niente”.

To laugh is to risk appearing a fool,

to weep is to risk appearing sentimental.

To reach out to another is to risk involvement,

to expose feelings is to risk exposing your true self.

To place your ideas and dreams before a crowd is to risk their loss.

To love is to risk not being loved in return,

to live is to risk dying,

To hope is to risk despair,

to try is to risk failure.

But risks must be taken because

the greatest hazard in life is to risk nothing.

The person who risks nothing, does nothing,

has nothing, is nothing.

He may avoid suffering and sorrow,

but he cannot learn, feel, change, grow or live.

Chained by his servitude he is a slave who has forfeited all freedom.

Only a person who risks is free.

The pessimist complains about the wind;

the optimist expects it to change;

and the realist adjusts the sails.