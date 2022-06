“Ricordo il magico istante”, la poesia di Puškin su un amore mai dimenticato

La Poesia

Il 6 giugno 1799 nasceva a Mosca Aleksandr Sergeevič Puškin, il padre della lingua e della letteratura russa contemporanea. Prolifico autore di saggi, narrativa in prosa, opere teatrali e in versi, Puškin ci ha regalato grandi spunti di riflessione e meravigliose pagine che non cessano di essere attuali.

In occasione dell’anniversario della nascita di Puškin, ricordiamo questo importante letterato leggendo una delle sue poesie, dedicata ad un amore mai dimenticato: “Ricordo il magico istante”.

Ricordo il magico istante di Puškin

Ricordo il magico istante:

Davanti m’eri apparsa tu,

Come fuggevole visione,

Genio di limpida beltà.

Nei disperati miei tormenti,

Nel chiasso delle vanità,

Tenera udivo la tua voce,

Sognavo i cari lineamenti.

Anni trascorsero. Bufere

Gli antichi sogni poi travolsero,

Scordai la tenera tua voce,

I tuoi sublimi lineamenti.

E in silenzio passavo i giorni

Recluso nel vuoto grigiore,

Senza più fede e ispirazione,

Senza lacrime, né vita e amore.

Tornata è l’anima al risveglio:

E ancora mi sei apparsa tu,

Come fuggevole visione,

Genio di limpida beltà.

E nell’ebbrezza batte il cuore

E tutto in me risorge già –

E la fede e l’ispirazione

E la vita e lacrime e amore.

Un amore “magico”

“Ricordo il magico istante” è una poesia che rimane impressa per la sua dolcezza. Immaginiamo quanto sia forte l’amore che Puškin prova per la donna protagonista del componimento, una donna che è “genio di limpida beltà”, meravigliosa, di ineguagliabile bellezza. Una donna che è capace di rendere più bella la vita del poeta, che con la sua presenza riesce a mitigare ogni tormento.

Il componimento di Puškin si divide, infatti, in due momenti distinti: nei momenti in cui la visione della donna amata è presente, è come se questa irradiasse di luce e bellezza anche l’esistenza dell’io lirico; nei momenti in cui invece la donna è assente, il mondo torna quel luogo grigio da cui il poeta vorrebbe fuggire.

L’assenza della donna determina sensazioni negative, fra tutte l’apatia: il protagonista sta in silenzio, “recluso nel vuoto grigiore”, privo di felicità, ma anche privo di qualunque altro sentire. Non è forse così anche per ciascuno di noi? In fondo, in questa bellissima poesia, Puškin descrive con le sue doti magistrali qualcosa che appartiene al sentire di ognuno di noi, perché è certo che, almeno una volta nella vita, tutti ci siamo sentiti così, felici da poter toccare il cielo con un dito e pieni di ispirazione con il nostro amore accanto, e svuotati di vita, persino di senso, senza di lui.