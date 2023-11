“Quel Pensiero”, poesia di Edith Bruck contro tutte le barbarie

Quel pensiero è la poesia di Edith Bruck dedicata alla madre. Una delle poesie più toccanti di tutto il secolo scorso.

Nello stile di Edith Bruck Quel pensiero è la drammatica sintesi di una testimonianza storica. Una poesia per non dimenticare.

Un racconto poetico che ci condivide la tragedia di chi ha dovuto subire i torti e la cattiveria solo per il fatto di essere ebreo.

Bisognerebbe avere maggiore rispetto nei riguardi di chi ha vissuto una storia millenaria di persecuzione. Nessun oltraggio è dovuto a chi ha dovuto vivere secoli di accuse, violenze, insulti, pregiudizi.

Bisognerebbe imparare a riflettere prima di lanciarsi in giudizi affrettati, a dichiarazioni di clamore.

Non si può infangare la memoria solo in nome degli ascolti, della celebrità, della presunzione e, ancora peggio, dell’ignoranza.

Nessun essere umano sia chiaro merita di vivere il terrore della persecuzione, della sopraffazione, della sottomissione.

Tutta la letteratura che racconta la Shoah ebraica, compresa l’immensa opera di Edith Bruck, dovrebbe diventare il manifesto in difesa dei più deboli, dei perseguitati. Non importa la cultura, il colore della pelle, la religione, l’opinione.

Assistere al ritorno dell’antisemitismo fa venire il disgusto.

Quel Pensiero di Edith Bruck

Quel pensiero di seppellirti

te l’hanno tolto con almeno trent’anni di anticipo!

Abbiamo avuto una lunga festa d’addio

nei vagoni stivati dove si pregava dove si facevano

i bisogni in fila dentro un secchio

che non profumava del tuo lillà di maggio

e anche il mio Dio Sole ha chiuso gli occhi

in quel luogo di arrivo il cui nome

oggi irrita le coscienze, dove io e te

rimaste sole dopo una selezione

mi desti la prova d’amore

sfidando i colpi di una belva umana

anche tu madre leonessa a carponi

per supplicare iddio maligno di lasciarti almeno l’ultima

la più piccola dei tuoi tanti figli.

Senza sapere la tua e la mia destinazione

per troppo amore volevi la mia morte

come la tua sotto la doccia

da cui usciva un coro di topi

chiusi in trappola.

Hai pensato alla tua piccola con quel frammento

di coscienza risvegliata dal colpo

del portoncino di ferro

con te dentro mio pane amato mio pane bruciato!

O prima ancora

sapone paralume concime

nelle mani parsimoniose di cittadini

che amano i cani i poeti la musica

la buona letteratura e hanno nostalgia

dei familiari lontani.