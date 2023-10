Prendi un sorriso è una poesia di Mahatma Gandhi che ci insegna a vivere appieno la nostra esistenza tra amore e bontà d’animo. Una poesia ricca di amore per la vita e che si pone come un dono da offrire agli altri.

Il tema di fondo e saper donare agli altri sé stessi e godere di ciò che l’esistenza ci offre. Regalare un sorriso è qualcosa di molto semplice, non richiede investimenti particolari. Serve poco.

Ciò che dovrebbe muovere le nostre azioni per Gandhi è la bontà, che andrebbe offerta sempre a tutti, anche a chi non vuole condividerla.

Fa riflettere che in un momento in cui condividiamo tutto attraverso i social, la bontà non è mai la protagonista. L’amore dovrebbe essere la guida di ogni nostra azione, purtroppo scopriamo costantemente che invece sono l’offesa, l’insulto, l’odio a trovare linfa nelle relazioni.

Fermiamoci a leggere per un’istante Prendi un Sorriso, forse troveremo il coraggio necessario per vivere e condividere in modo diverso.

Prendi un sorriso di Mahatma Gandhi

Prendi un sorriso,

regalalo a chi non l’ha mai avuto.

Prendi un raggio di sole

fallo volare là dove regna la notte.

Scopri una sorgente

fa bagnare chi vive nel fango.

Prendi una lacrima,

posala sul volto di chi non ha pianto.

Prendi il coraggio,

mettilo nell’animo di chi non sa lottare.

Scopri la vita,

raccontala a chi non sa capirla.

Prendi la speranza,

e vivi nella sua luce.

Prendi la bontà,

e donala a chi non sa donare.

Scopri l’amore,

e fallo conoscere al mondo.

Take a smile (A Gift), Mahatma Gandhi

Take a smile,

give it those who never had it.

Take a sunbeam,

let it fly where the night reigns.

Discover a source,

wet those who live in mud.

Take a tear, lay it on the face of those who never cry. Take courage,

put it in the soul of those who don’t know how to fight. Discover life,

tell it to those who don’t understand it.

Take hope,

and live in its light.

Take goodness,

and give it to those who don’t know how to give. Discover love,

and convey it to the world.