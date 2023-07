Marcel Proust poeta, il tempo distruttore e l’amore che resiste

Il 10 luglio del 1871 nasceva nei sobborghi parigini uno degli autori più rappresentativi della letteratura francese: Marcel Proust. Lo ricordiamo in modo insolito, scoprendo Proust poeta e, in particolare, una delle sue più belle poesie d’amore, “Contemplo spesso il cielo della mia memoria”, nella versione tradotta da Roberto Bertoldo.

come in quelle sere marine dove l’ignoto ci sospinge.

In più, come il mare così mutevole e dolce,

sognate come morti, luccicate come aureole,

e il vostro ricordo brilla come a festa.

Poeta d’amore

L’autore della Recherche è anche autore di splendide poesie d’amore. Avreste mai immaginato che la mano che ha composto questi versi fosse proprio quella di Marcel Proust? In “Contemplo spesso il cielo della mia memoria”, l’immagine del tempo, distruttore di tutte le cose, vive del contrasto con le memorie sentimentali che il poeta non intende dimenticare e tiene impresse in sé come se si trattasse di un firmamento trapunto di stelle.

In questo lungo componimento, che coinvolge tutti i sensi e ci investe di sensualità e bellezza, c’è un elemento che spicca più degli altri, facendosi veicolo del ricordo e dell’amore: lo sguardo. Gli occhi, tratto fisico molto caro a Proust, che infatti spesso lo ha reso protagonista delle sue poesia d’amore, hanno un legame privilegiato con la nostra intimità, con il nostro io più sincero.