“Dalla parte di Swann”, lo strano e magico mondo del sonno nella Recherche di Proust

“Dalla parte di Swann“, che originariamente era stato tradotto come “La strada di Swann” nell’edizione italiana curata da Natalia Ginzburg sl finire degli anni ’30, è il primo volume della Recherche di Marcel Proust, la mastodontica opera con cui lo scrittore parigino ha modificato per sempre il modo di guardare all’esperienza della scrittura e, soprattutto, della lettura.

Oggi, in occasione della Giornata Mondiale del Sonno, vogliamo raccontarvi dello speciale rapporto che lega Marcel Proust e l’atto del dormire proprio a partire da “Dalla parte di Swann”.

Dalla memoria dell’infanzia inizia quel viaggio, quella promessa di felicità sulla quale Proust costruirà il suo capolavoro. Primo volume di Alla ricerca del tempo perduto, “Dalla parte di Swann” ha in sé tutti i temi che saranno percorsi nelle oltre quattromila pagine dell’“opera cattedrale”:il ritorno alle atmosfere protettive della fanciullezza, con il celeberrimo episodio della madeleine intinta nel tè; la passione travolgente, vista qui attraverso l’amore tormentato di Charles Swann per Odette; la parola come rifugio e liberazione. Ritrovare il tempo non è impossibile,a patto di riuscire a ricreare un mondo letterario, un mondo interiore costruito sul filo della memoria.

“A lungo, mi sono coricato di buonora. Qualche volta, appena spenta la candela, gli occhi mi si chiudevano così in fretta che non avevo il tempo di dire a me stesso: «mi addormento». E, mezz’ora più tardi, il pensiero che era tempo di cercar sonno mi svegliava; volevo posare il libro che credevo di avere ancora fra le mani, e soffiare sul lume; mentre dormivo non avevo smesso di riflettere sulle cose che poco prima stavo leggendo, ma le riflessioni avevano preso una piega un po’ particolare; mi sembrava d’essere io stesso quello di cui il libro si occupava: una chiesa, un quartetto, la rivalità di Francesco I e Carlo V”.

Siamo dinanzi ad uno degli incipit più celebri di tutti i tempi, nella recente traduzione curata da Giovanni Raboni. “Dalla parte di Swann”, e dunque la Recherche in sé, ha inizio dal momento del sonno. Il protagonista del romanzo racconta della straniante e al contempo familiare sensazione del dormiveglia, quando il sonno si impadronisce dei sensi ma non lo fa del tutto, e l’uomo si trova a cavallo fra due mondi, quello della realtà e quello del sogno, in bilico, in equilibrio su un filo che pende alternativamente su un lato e sul suo opposto.

“Questa convinzione sopravviveva per qualche secondo al mio risveglio; non scombussolata la mia ragione, ma premeva come un guscio sopra i miei occhi impedendogli di rendersi conto che la candela non era più accesa.

Poi cominciava a diventarmi incomprensibile, come i pensieri di un’esistenza anteriore dopo la metempsicosi; l’argomento del libro si staccava da me, ero libero di pensarci o non pensarci; immediatamente recuperavo la vista e mi sbalordiva trovarmi circondato da un’oscurità che era dolce e riposante per i miei occhi ma più ancora, forse, nella mia mente, alla quale essa appariva come una cosa immotivata, inspiegabile, come qualcosa di veramente oscuro.

Mi chiedevo che ora potesse essere; sentivo il fischio dei treni che, più o meno da lontano, come il canto di un uccello in una foresta, dava risalto alle distanze, descrivendomi la distesa della campagna deserta dove il viaggiatore si affretta verso la stazione più vicina, e il sentiero che percorre è destinato ad essere impresso nel suo ricordo dall’eccitazione che gli viene da luoghi nuovi e gesti non abituali, dai discorsi e dagli addii scambiati poco fa sotto una lampada straniera e che ancora lo seguono nel silenzio della notte, dalla dolcezza che si approssima del ritorno”.