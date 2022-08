Apollinaire, l’amore e la guerra nella poesia dedicata a Lou

La Poesia

Guillaume Apollinaire nasceva a Roma il 26 agosto del 1880. Con la sua costante ricerca di nuovi modi di fare poesia, ci ha lasciato in eredità opere straordinarie come i “Calligrammes”. In occasione dell’anniversario della nascita dell’eclettico autore francese, condividiamo con voi una sua dolce poesia – tratta da “Poèmes à Lou” – dedicata a Lou, la donna tanto amata quanto desiderata negli anni in cui Apollinaire andò a combattere al fronte. La versione che leggiamo oggi è stata tradotta da Claudio Rendina.

Oh Lou mio gran tesoro di Guillaume Apollinaire

Oh Lou mio gran tesoro

Facciamo dunque la magia

Di vivere amandoci

Da estranei

E castamente

Faremo viaggi

Vedremo luoghi

Tutti pieni della voluttà

Dei cieli d’estate

Le mie mani resteranno pure

Il mio cuore ha le sue ferite

Che tu mi medicherai

Poi tra le mie braccia

Dormirai

Con graziose menzogne

False parvenze di sogni

Tu farai in modo che restando sveglio

Abbia dormito

Stupito

Questo cervello che offro

Alla tua grazia oh demone

Oh pura nudità

Della LIMPIDEZZA

Della pallida estate

Così evoco quella

Che ti prenderà mia bella

Con l’Arte magica

Antichissima

Che conosco bene

I filtri i penta coli

Gli spettacoli luminosi

Ti portino ingranditi

I Paradisi

Più maledetti

Ti giuro sentiremo

Una pura voluttà

Senza tanti contatti

Che rendono dementi

Tutti gli amanti



E puri come angeli

Canteremo le lodi

Della tua gran bellezza

Nella mia LIMPIDEZZA

Di Purezza

Dolce dolce è la mia pena

Stasera t’amo appena

Il mio cuore finito l’inverno

Sorge dall’Inferno

Dal fuoco dal ferro

Ho stregato la ferita

Di questa bocca impura

Ama la mia castità

È la LIMPIDEZZA

Della tua bellezza

Oh Lou ma très chérie di Guillaume Apollinaire

Ô Lou, ma très chérie,

Faisons donc la féerie

De vivre en nous aimant

Étrangement

Et chastement

Nous ferons des voyages

Nous verrons des parages

Tout pleins de volupté,

Des ciels d’été

Et ta beauté !

Mes mains resteront pures

Mon cœur a ses blessures

Que tu me panseras

Puis dans mes bras

Tu dormiras

Par de jolis mensonges,

Des faux semblants, des songes

Tu feras qu’éveillé

Ait sommeillé

Émerveillé

Ce cerveau que je donne

Pour ta grâce, ô démone,

Ô pure nudité

De la Clarté

Du pâle été.

Ainsi, j’évoque celle

Qui te prendra ma belle

Par l’Art magicien

Très ancien

Que je sais très bien :

Les philtres, les pentacles

Les lumineux spectacles

T’apportent agrandis

Les paradis

Les plus maudits.

Nous aurons, je te jure,

Une volupté pure

Sans ces attouchements

Que font, déments,

Tous les amants

Et purs comme des anges

Nous dirons les louanges

De ta grande beauté

Dans ma Clarté

De Pureté.

Douce, douce est ma peine !

Ce soir je t’aime à peine

Mon cœur, fini l’hiver !

Il vient d’Enfer

Du feu, du fer.

J’ai charmé la blessure

De cette bouche impure !

Aime ma chasteté,

C’est la Clarté

De ta beauté.

Guillaume Apollinaire

Guglielmo Alberto Wladimiro Alessandro Apollinare de Kostrowitzky, meglio noto con lo pseudonimo Guillaume Apollinaire, nasce a Roma nel 1880. La madre è una nobildonna di origine polacca che da anni vive a Roma. Il padre, che decide di non riconoscere il piccolo, è un ufficiale originario del Cantone dei Grigioni.

L’infanzia e l’adolescenza di Guillaume Apollinaire sono segnate dai continui viaggi intrapresi dalla madre, che si sposta da Monaco a Cannes, e da Cannes a Nizza, per poi raggiungere finalmente Parigi nel 1899.

In questo contesto di frequenti e repentini cambiamenti, il giovane coltiva, in parallelo ai suoi studi, la passione per la letteratura e la scrittura, e si avvicina ai movimenti e agli intellettuali avanguardisti, fra cui Giuseppe Ungaretti, Max Jacob e Pablo Picasso.

Apollinaire viaggia in giro per l’Europa, assetato di cultura e conoscenza e, pur di guadagnare qualcosa, accetta incarichi passeggeri e mediocri, finché non ottiene un incarico in Renania, dove viene assunto in qualità di precettore. Nella nobile dimore in cui lavora, Apollinaire incontra Annie, una giovane governante di origini britanniche di cui l’artista si innamora perdutamente. Annie, tuttavia, è terrorizzata dagli sguardi intensi dell’uomo e dal fervore delle sue dichiarazioni. Dalla relazione mancata con questa donna, nasce la celebre “Chanson du Mal-aimé”.

Tornato a Parigi, Guillaume Apollinaire comincia a frequentare i circoli letterari ed artistici e nel 1903 fonda una rivista, “Le festin d’Europe”. La vita scorre tranquilla e dolce, fra i Café, gli atelier e gli incontri con artisti che cercano un nuovo modo per esprimersi e comunicare. È in questo periodo di spensieratezza che Apollinaire conosce Marie Laurencin, la pittrice con cui l’uomo intratterrà una lunga relazione. Intanto, nel 1913, viene pubblicata “Alcools”, la prima sconvolgente raccolta poetica dell’autore, destinata a fare molto rumore e a interrogare i lettori sulle nuove forme e i nuovi temi poetici.

Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, Apollinaire si reca volontario al fronte. L’anno successivo rientra a Parigi poiché rimasto ferito alla testa e, ispirato, scrive “Les Mamelles de Tirésias”, un dramma dal sapore surrealista. Pochi anni dopo, nel 1918, il poeta concepisce e pubblica i “Calligrammes”, una raccolta sensazionale e innovativa che affascina sin da subito i contemporanei.

Guillaume Apollinaire muore pochissimo tempo dopo, il 9 novembre 2018, contagiato dall’influenza spagnola.