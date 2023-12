Le 10 più belle poesie dedicate alla neve

La neve di Gabriele D’Annunzio

Scendi con pace,

o neve: e le radici

difendi e i germi.

che daranno ancora

erba molta agli armenti.

all’uomo il pane.

Scendi con pace, si che al novel tempo

da te nutriti, lungo il pian ridesto,

corran qual greggi obbedienti i fiumi.

*******************************

Il pupazzo di neve di Jacques Prévert

Nella notte dell’inverno,

galoppa un grande uomo bianco.

È un pupazzo di neve

con un pipa di legno

un grande pupazzo di neve

perseguitato dal freddo.

In una piccola casa

entra senza bussare

e per riscaldarsi

si siede sulla stufa rovente

e sparisce d’un tratto

lasciando solo lo sua pipa

in mezzo ad una pozza d’acqua

ed il suo vecchio cappello.

*******************************

L’omino di neve di Gianni Rodari

L’omino di neve,

guardate che caso,

non ha più naso

Vorrei imitare

questo paese

adagiato

nel suo camice

di neve.

e ha solo un orecchio:

in un giorno di sole

è diventato vecchio!

Chi gli ha rubato un piede?

È stato il gatto,

bestia senza tatto.

Per un chicco di grano

una gallina

gli becca una mano.

Infine, per far festa,

i bambini

gli tagliano la testa.

*******************************

Nevicata di Guido Gozzano

Dalle profondità dei cieli tetri

scende la bella neve sonnolenta,

tutte le cose ammanta come spettri:

scende, risale, impetuosa, lenta.

Di su, di giù, di qua, di là s’avventa

alle finestre, tamburella i vetri…

Turbina densa in fiocchi di bambagia,

imbianca i tetti ed i selciati lordi,

piomba, dai rami curvi, in blocchi sordi…

Nel caminetto crepita la bragia…

*******************************

Nevicata di di Giovanni Pascoli

Nevica; l’aria brulica di bianco;

la terra è bianca; neve sopra neve;

gemono gli olmi a un lungo mugghio stanco:

cade del bianco con un tonfo lieve.

E le ventate soffiano di schianto

e per le vie mulina la bufera;

passano bimbi: un balbettio di pianto;

passa una madre: passa una preghiera.