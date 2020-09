“Perché ti amo” di Hermann Hesse, una dichiarazione d’amore in lirica

Un’autentica lirica di dichiarazione d’amore. E’ questa la poesia “Perché ti amo” di Hermann Hesse, componimento in cui il poeta non si limita a descrivere gli effetti di questo sentimento, ma si rivolge direttamente alla donna amata, rivelandole i motivi per cui l’ama.

Una condanna ad amare

La produzione di Hermann Hesse, in versi e in prosa, è vastissima e conta quindici raccolte di poesie e trentadue tra romanzi e raccolte di racconti. La poesia “Perché ti amo” inizia con l’autore che spiega come l’anima della sua amata gli appartenga “nel male e nel bene”. Un amore che è quasi una condanna per la sua donna; infatti, come recita il testo della poesia “dal mio impetuoso e ardito amare nessun angelo ti potrà salvare”.

La poesia

Perché ti amo, di notte son venuto da te

così impetuoso e titubante

e tu non me potrai più dimenticare

l’anima tua son venuto a rubare.

Ora lei è mia – del tutto mi appartiene

nel male e nel bene,

dal mio impetuoso e ardito amare

nessun angelo ti potrà salvare.

