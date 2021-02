Perché Il Poeta Pescatore è fra le poesie più belle di Ferlinghetti

Una delle poesie più intense e belle del grandissimo poeta Lawrence Ferlinghetti, anima e faro della beat generation, deceduto ieri all’età di 101 anni, è senza dubbio Il Poeta Pescatore. Una lirica che ha il sapore della saggezza estrema, della consapevolezza che invecchiando impari a sentire che la vita non ha più bisogno di essere vissuta con competizione perché l’unico e solo punto di riferimento è il cielo.

Essere uomini migliori

Soltanto a lui bisogna far riferimento per imparare ad essere uomini migliori, solo lui può lanciare la sfida, il cielo, e di certo non serve decifrarlo e interpretarlo con carte da astronomo e ingegneria aereospaziale anche se dotate di “enormi orecchie elettriche”.

Quel cielo, che se ascoltato con l’anima protesa verso di lui, in un sentire panico e universale e pregno d’amore infinito, ci sussurra in modo silente, ma costante, i segreti dell’universo per esserne custodi e attori. Perché quel cielo, se lo ascolti respirare, si presenta come “l’interno di una bocca del cosmo” e che al contempo è anche “la sponda della terra e anche quella del mare”.

Il cielo del pescatore

Un cielo dalle “molte voci e nessun dio” ma che tiene in sé un oceano di suoni e di echi che ci rimandano all’anima mundi e il ruolo appassionato che ogni uomo ha per vivere al meglio la sua esperienza. Quel cielo che è sempre mistico e illuminante, e per il quale non basteranno mai intere enciclopedie per spiegare che ogni suo tramonto è un action painting dal sapore eliseo.

E questo cielo è chiaro per il pescatore, è la sua stella polare nei momenti di difficoltà, è la sua forza comunque gli vadano le cose perché lui contiene il segreto per sentirsi uomini e donne con una visione alta di sé, e la visione di una terra migliore, ed anche se è coperto lo vede per quello che è, una ricarica costante di bellezza infinita che lo rigenera e lo rimette sempre sulla strada della verità e della lotta colorata per una convivenza migliore.

Il cielo come un poeta, per sempre faccia a faccia con la vecchia realtà, e che è la migliore vedetta per il pescatore che si sente giardiniere profondo della terra e delle sue creature, e che si adopera nella sua missione, folgorato dal mettere in atto i segnali che da lui riceve nella terra dei vivi…

Il Poeta Pescatore, poesia di Lawrence Ferlinghetti

Invecchiando percepisco

che la vita ha la coda in bocca

e gli altri poeti gli altri pittori

non significano più alcun genere di competizione

È il cielo a lanciare la sfida

il cielo ha bisogno di decifrare

anche se gli astronomi si sforzano di sentirlo

con le loro enormi orecchie elettriche

il cielo che ci sussurra costantemente

gli ultimi segreti dell’universo

il cielo che respira dentro e fuori

come fosse l’interno di una bocca

del cosmo

il cielo che è anche la sponda della terra

e anche quella del mare

il cielo con le sue molte voci e nessun dio

il cielo che racchiude un mare di suoni

e di echi che ci rimanda

come in un’onda contro la parete del mare

Poesie intere dizionari interi

arrotolati in un rombo di tuono

E ogni tramonto un action painting

e ogni nuvola un libro di ombre

attraverso le quali volano selvagge

le vocali degli uccelli che stanno per gridare

E il cielo è chiaro per il pescatore

anche se è coperto

Lo vede per quello che è:

uno specchio del mare sul punto di crollare su di lui

sulla barca di legno al cupo orizzonte

Dobbiamo pensarlo come poeta per sempre faccia a faccia con la vecchia realtà

dove gli uccelli non volano mai prima della tempesta

E lui sa quello che verrà giù

prima dell’alba

e lui è la sua migliore vedetta

ascoltando il suono dell’universo

e cantando le sue visioni

della terra dei vivi

Video Il Poeta Pescatore a cura di Quattro Versi, progetto reading musicale che si presenta come duetto, con Carlo Picca alla lettura e Gianmarco Tinelli alla parte musicale.

Carlo Picca

