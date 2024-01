Per Jane: con tutto l’amore che avevo, che non era abbastanza è una poesia di Charles Bukowski dedicata alla sua Musa più amata, Jane Cooney Baker, il suo primo vero amore che morì nel 1962 per colpa dell’alcol.

Un rapporto durato 10 anni e che provocò in Charles Bukowski una amarezza grandissima. A Jane lo scrittore americano dedicò molto del suo lavoro, sfogando il suo lutto e la sua devastazione in una potente serie di poesie e racconti che piangevano la sua morte.

Nonostante nella sua vita Bukowski si sia sposato un paio di volte e abbia avuto decine di donne, ha continuato a ricordare Jane. Forse l’unica donna che abbia veramente amata e l’ha tenuta viva e immortale nei sui scritti

Per Jane: con tutto l’amore che avevo, che non era abbastanza è una poesia cruda, piena di rabbia. Un emozione vera che fa emergere un Charles Bukowsky diverso, più vero, più sentimentale.

Per Jane: con tutto l’amore che avevo, che non era abbastanza di Charles Bukowski

Raccolgo la gonna,

raccolgo le perline scintillanti nere,

questa cosa che una volta si muoveva

attorno alla carne,

e do del bugiardo a Dio,

dico che qualsiasi cosa che si muoveva così

o che sapeva il mio nome

non dovrebbe mai morire

nel senso comune di morire,

e raccolgo il suo bel vestito,

tutta la sua bellezza andata,

e parlo a tutti gli dei,

dei ebraici, dei cristiani,

frammenti di cose che lampeggiano,

idoli, pillole, pane,

metri, rischi,

resa consapevole,

ratti nel sugo di due quasi impazziti

senza possibilità,

la conoscenza del colibrì, le possibilità del colibrì,

mi appoggio a questo,

mi appoggio a tutto questo

e riconosco il suo vestito sul mio braccio

ma loro non me la ridaranno indietro.

For Jane: With All the Love I Had, Which Was Not Enough, Charles Bukowski

I pick up the skirt,

I pick up the sparkling beads

in black,

this thing that moved once

around flesh,

and I call God a liar,

I say anything that moved

like that

or knew

my name

could never die

in the common verity of dying,

and I pick

up her lovely

dress,

all her loveliness gone,

and I speak to all the gods,

Jewish gods, Christ-gods,

chips of blinking things,

idols, pills, bread,

fathoms, risks,

knowledgeable surrender,

rats in the gravy of two gone quite mad

without a chance,

hummingbird knowledge, hummingbird chance,

I lean upon this,

I lean on all of this

and I know

her dress upon my arm

but

they will not

give her back to me.