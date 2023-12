Poesia per mia figlia fu scritta da Charles Bukowski nel 1966, ma fu pubblicata solo nel 2006 nella raccolta di poesie dell’autore On Love (Sull’amore).

Charles Bukowski scrisse la poesia per la figlia Marina Louise, nata il 7 settembre 1964 dal rapporto con la convivente e giovane poetessa Frances Smith.

Dai versi emerge immediatamente lo stile e la personalità dell’autore, il quale nel prologo avverte di essere stato informato di essere padre e quindi un cittadino responsabile.

Ciò che ci colpisce è che se questa poesia fosse stata scritta oggi da un anonimo Bukowski i “leoni da tastiera” e i “Postillatori” televisivi farebbero fuoco e fiamme per le frasi di questa splendida e immensa poesia.

Poesia per mia figlia di Charles Bukowski

(vengo informato che ora sono un

cittadino responsabile, e attraverso il sole fissato nelle finestre polverose a nord

le camelie rosse sono fiori che piangono mentre i neonati piangono.)

a cucchiaiate la

imbocco: cena con straccetti di pollo e noodle

pappa di prugne

pappa di dessert di frutta

a cucchiaiate la imbocco e

Cristo Santo

non incolpare

la bambina

non incolpare il

gov.

non incolpare i padroni o le

classi operaie –

a cucchiaiate la imbocco

con queste braccia e petto

come folgore

di cera

un amico telefona:

“Cosa farai adesso, Hank?”

“che cazzo intendi con cosa farò

adesso?”

“intendo che ora hai delle responsabilità, devi tirare

su la bambina

come si deve.”

nutrirla:

imboccarla

corricarla:

un posto a Beverly Hills

e non avere mai bisogno del sussidio di disoccupazione

e neanche mai di svendersi al migliore

offerente

mai innamorarsi di un soldato o di un assassino di qualsiasi specie

apprezzare Beethoven e Jellyroll Morton e

i vestiti da poco

lei ha

un’opportunità:

un tempo c’era il

Theōrikón e adesso c’è la

Grande Società

“giocherai ancora ai cavalli? berrai

ancora? ti farai ancora -”

“sì.”

telefono, fiori ondeggiano nel vento & il mio cuore

si spezza –

ora lei dorme serenamente come

le barche sul Nilo

magari un giorno mi

seppellirà

sarebbe molto carino

se non fosse una

responsabilità.

Poem for my Daughter by Charles Bukowski

(they tell me that I am now a

responsible citizen, and through sun stuck on Northern

windows of dust

red camellias are flowers crying while

babies are crying.)

I spoon it

in: strained chicken noodle dinner

junior prunes

junior fruit dessert

spoon it in and

for Christ’s sake

don’t blame the

child

don’t blame the

govt.

don’t blame the bosses or the

working classess —

spoon it down

through these arms and chest

like electrocuted

wax

a friend phones:

“Whatya gonna do now, Hank?”

“What the hell ya mean, what am I gonna

do?”

“I mean ya got responsibility, ya gotta bring the

kid up

right.”

feed her:

spoon it

down:

a place in Beverly Hills

and never any need for unemployment compensation

and never to sell to the highest

bidder

never to fall in love with a soldier or a killer of any

kind

to appreciate Beethoven and Jellyroll Morton and

bargain dresses

she’s got a

chance:

there was once the

Theoric Fund and now there’s the

Great Society

“Are ya still gonna play the horses? are ya still gonna

drink? are ya still gonna –”

“yes.”

telephone, waving flower in the wind & the dead bones of

my heart —

now she sleeps beautifully like

boats on the Nile

maybe some day she will

bury me

that would be very nice

if it weren’t a

responsibility.