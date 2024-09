“Ode al vento dell’Ovest”, lo struggente canto di P.B. Shelley che saluta l’estate

Manca ormai poco all’arrivo ufficiale dell’autunno nel nostro emisfero. Salutiamo la stagione estiva ormai agli sgoccioli riscoprendo un classico della poesia inglese pubblicata nel 1820: la prima stanza di “Ode al vento dell’Ovest“, il capolavoro con cui P.B. Shelley ha conferito nuova linfa vita all’ode, genere di solito poco frequentato al di fuori dell’epoca classica. Leggiamo la prima stanza della composizione, contenuta all’interno della raccolta “Prometheus Unbound a Lyrical Drama, in Four Acts: With Other Poems” del 1820.

O selvaggio Vento dell’Ovest, tu alito dell’essere d’Autunno,

Tu, dalla cui presenza invisibile le foglie morte

Sono scacciate, come fantasmi in fuga da un incantatore,

Giallo, e nero, e pallido, e rosso etico,

Moltitudini colpite dalla peste: O tu,

Che guidi il carro verso il loro oscuro letto invernale

I semi alati, dove giacciono freddi e bassi,

Ognuno come un cadavere nella sua tomba, finché

La tua azzurra sorella della Primavera soffierà

La sua tromba sulla terra sognante, e riempirà

(Spingendo dolci gemme come greggi a pascolare nell’aria)

Con tinte e odori viventi pianura e collina:

Spirito selvaggio, che ti muovi ovunque;

Distruttore e conservatore; ascolta, oh ascolta!

Ode to the West Wind

O wild West Wind, thou breath of Autumn’s being,

Thou, from whose unseen presence the leaves dead

Are driven, like ghosts from an enchanter fleeing,

Yellow, and black, and pale, and hectic red,

Pestilence-stricken multitudes: O thou,

Who chariotest to their dark wintry bed

The winged seeds, where they lie cold and low,

Each like a corpse within its grave, until

Thine azure sister of the Spring shall blow

Her clarion o’er the dreaming earth, and fill

(Driving sweet buds like flocks to feed in air)

With living hues and odours plain and hill:

Wild Spirit, which art moving everywhere;

Destroyer and preserver; hear, oh hear!