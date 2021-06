“Natura è ciò che vediamo”, la poesia di Emily Dickinson sull’ambiente

Poesia sull'ambiente

Abbiamo scelto questa poesia di Emily Dickinson "Natura è tutto ciò che vediamo", per celebrare la giornata dell'ambiente del 5 Giugno.

Un componimento breve ma che, con il suo stile asciutto e privo di punteggiatura, ha contribuito a cambiare la lirica moderna. Emily Dickinson, come spesso ricordiamo, è una di quelle poetesse che attraverso uno sguardo originale ma intimistico, ha saputo interpretare nel migliore dei modi, i sentimenti e le sensazioni umane.

La natura come via di fuga

La poesia per Emily Dickinson è sempre stata una via di fuga. Un vero e proprio rifugio, scelto volontariamente dopo i 25 anni, quando si chiuse a vita privata in isolamento. La sua dedizione alla scrittura, le ha fin da subito fatto capire l’importanza della crescita personale. Attraverso la poesia essa ha scelto la strada dell’introspezione e dell’analisi del proprio io.

La natura, in tutto questo, rappresenta un tassello principale. Con l’ambiente circostante, con i profumi, i colori, i paesaggi, Emily Dickinson cerca un contatto quasi vitale. In questa poesia, infatti, ci descriva un paesaggio nei minimi dettagli, dalle forme di un colle ad un calabrone.

Questo paesaggio, per lei, è un paradiso. Perché essere circondata dagli ambienti naturali, non la fa sentire sola. Qui ritrova l’armonia.

La cosa interessante di questo componimento è la contrapposizione che Emily Dickinson fa tra l’intelletto umano e la semplice – ma saggia- semplicità della natura. Molto spesso cerchiamo risposte in ambienti complessi, in domande o ragionamenti difficili, nei saggi più impegnativi o nelle parole di chissà quale maestro.

Invece basterebbe poco, sdraiarsi sull’erba, concentrarsi sul calore del Sole sopra la pelle, sul rumore delicato del vento sui lobi dell’orecchio. Insomma, l’ambiente e la natura, negli aspetti più basilari, possono essere la risposta ai tumulti interiori più contorti.

Provateci. Proviamoci.

Natura è ciò che vediamo

Natura è tutto ciò che noi vediamo:

il colle, il pomeriggio, lo scoiattolo,

l’eclissi, il calabrone.

O meglio, la natura è il paradiso.

Natura è tutto ciò che noi udiamo:

il bobolink, il mare, il tuono, il grillo.

O meglio, la natura è armonia.

Natura è tutto quello che sappiamo

senza avere la capacità di dirlo,

tanto impotente è la nostra sapienza

a confronto della sua semplicità.

Stella Grillo