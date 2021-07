Emily Dickinson, la poesia “Montagne care, voi non mi mentite”

La poesia

“Montagne care, voi non mi mentite” è un componimento di Emily Dickinson che racconta il suo amore per la montagna

La poesia “Montagne care, voi non mi mentite” è un componimento di Emily Dickinson che racconta la bellezza e il senso di appartenenza nei confronti della montagna. Per gli amanti della montagna, che in estate prediligono sentieri e aria fresca.

“Montagne care, voi non mi mentite”

Montagne care, voi non mi mentite –

non mi mandate via, né mai fuggite.

Quegli occhi sempre fissi – sempre uguali –

mi guardano lontani, viola, lenti –

quando fallisco o fingo, o quando invano

mi attribuisco titoli regali.

Mie potenti madonne, sotto il colle,

abbiate cara la monaca riottosa

che si dedica a voi completamente.

Il suo ultimo gesto di pietà –

quando il giorno svanisce su nel cielo –

è levare lo sguardo verso voi.

Le montagne, la certezza di un paesaggio

Emily Dickinson racconta in questa poesia tutta la maestosità e la bellezza delle montagne americane. Votata ad una vita di quasi clausura e ritiro, Emily Dickinson espresse in parole tutta la bellezza che la circondava e tutte le emozioni che toccavano il suo cuore. La natura è centrale nella sua poetica e questo componimento ne è una dimostrazione. Le montagne accompagnano la vita della poetessa americana da sempre, spettatrici immobili e sontuose della vita che scorre e cambia. Un rapporto, quello di Dickinson con le montagne, di fiducia e certezza. La costante presenza di quel panorama fuori dalla sua finestra rende, per la poetessa, la montagna un luogo sicuro e sincero.

Emily Dickinson

Emily Dickinson nacque ad Amherst, in Massachusetts (USA), nel 1830. Ragazza intelligente e brillante che, come testimoniano i suoi scritti, apparentemente non risentì molto di questa rigida atmosfera. Frequentò l’Accademia di Amherst per sette anni e in seguito frequentò una delle scuole più importanti del New England, la Mount Holyoke Female Seminary. Emily si rifiutava di vedere gente, e non uscì dalla sua stanza neanche quando morirono i genitori. Fu una scrittrice molto prolifica, ma solo pochissime delle duemila poesie composte furono pubblicate durante la sua vita, conservava le poesie scritte su foglietti ripiegati e cuciti tra loro, in un cassetto della sua camera e furono ritrovate da sua sorella Lavinia solo dopo la sua morte nel 1886.