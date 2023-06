“Mi dispiace mamma”, il toccante addio alla vita di un migrante disperso in mare

"Mi dispiace mamma,/ perché la barca è affondata e non sono riuscito a raggiungere l’Europa". L'ennesima, straziante strage si è consumata nei nostri mari, ieri. In ricordo di tutte le vittime del tragico naufragio al largo delle coste greche, condividiamo un'emozionante poesia anonima, un addio alla vita che sa di silenzio e di grido contemporaneamente.

“Mi dispiace mamma,

perché la barca è affondata e non sono riuscito a raggiungere l’Europa.

Mi dispiace mamma,

perché non riuscirò a saldare i debiti che avevo fatto per pagare il viaggio.

Non ti rattristare se non trovano il mio corpo,

cosa potrà mai offrirti, se non il peso delle spese di rimpatrio e sepoltura?”

Nelle ore scorse si è consumata l’ultima delle tragiche stragi nei nostri mari. Centinaia di migranti, stipati in un’unica imbarcazione, sono andati incontro a naufragio, dolore e morte. Mentre il mondo andava avanti, le loro vite si fermavano.

In ricordo di tutte le vite spezzate durante le traversate in mare, vogliamo condividere con voi “Mi dispiace mamma”, una poesia anonima che circola nel web da un po’ di tempo e che, scritta in lingua araba, vi presentiamo nella traduzione curata da Serena Tolino e Ashraf Hassan.

La strage al largo delle coste greche

Partito da Tobruk, in Libia, per giungere in Italia, un peschereccio contenente oltre 750 persone fra uomini, donne e bambini, si è capovolto nel mar Egeo, a 47 miglia nautiche da Pylos, nel sud del Peloponneso. Nonostante le molteplici segnalazioni da parte delle ONG, il soccorso non è stato attivato in tempo. Sono stati tratti in salvo, seppur feriti, un centinaio di migranti, e sono stati rinvenuti 78 corpi. Il resto di loro giace in fondo al mare.

Addio alla vita

“Mi dispiace mamma” non ha bisogno di spiegazioni o analisi, né di lunghi preamboli. È una poesia anonima. Chissà se è stata scritta da un migrante che si è salvato, o da uno che ha lasciato soltanto questa struggente testimonianza del suo passaggio sulla terra, o se invece è stato un attivista, o una persona qualunque a comporre questi versi in arabo.

Quel che è certo è che non si può restare indifferenti dinanzi ad ingiustizie del genere. “Mi dispiace mamma” si compone di parole semplici, quotidiane, di scuse sentite e commiati commossi, alla vita, al mondo e agli affetti che restano, nonostante tutto, dopo la morte. Una poesia per riflettere su quanta responsabilità abbiamo in queste stragi che si consumano nei nostri mari, divenuti un enorme cimitero.

“Mi dispiace mamma”