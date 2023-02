“Nessuno lascia la casa a meno che”, lo struggente inno di Warsan Shire contro l’indifferenza

Share on Email

"Nessuno lascerebbe la casa/ a meno che non sia la casa a spingerti verso il mare": una poesia di Warsan Shire contro l'indifferenza, per ricordare coloro che hanno perso la vita in mare sulle coste di Crotone e tutti i migranti che ogni giorno soffrono in tutto il mondo.

“Nessuno lascia la casa a meno che

la casa non sia la bocca di uno squalo”.

Quanto dolore, quanta umanità, e quanta verità in questi due versi scritti da Warsan Shire. Oggi più che mai, all’indomani della tragica strage di migranti in Calabria, le parole di Shire risuonano nel vuoto lasciato dalle tante vite stroncate dalla furia del mare, dal gelo dell’inverno e dall’indifferenza dell’uomo, pronto a tutto per i propri interessi.

“Nessuno lascia la casa a meno che” di Warsan Shire

I

Nessuno lascia la casa a meno che

la casa non sia la bocca di uno squalo

scappi al confine solo

quando vedi tutti gli altri scappare

i tuoi vicini corrono più veloci di te

il fiato insanguinato in gola

il ragazzo con cui sei andata a scuola

che ti baciava follemente dietro la fabbrica di lattine

tiene in mano una pistola più grande del suo corpo

lasci la casa solo

quando la casa non ti lascia più stare

Nessuno lascia la casa a meno che la casa non ti cacci

fuoco sotto i piedi

sangue caldo in pancia

qualcosa che non avresti mai pensato di fare

finché la falce non ti ha segnato il collo

di minacce

e anche allora continui a mormorare l’inno nazionale

sotto il respiro/a mezza bocca

solo quando hai strappato il passaporto nei bagni di un aeroporto

singhiozzando a ogni boccone di carta

ti sei resa conto che non saresti più tornata.

devi capire

che nessuno mette i figli su una barca

a meno che l’acqua non sia più sicura della terra

nessuno si brucia i palmi

sotto i treni

sotto le carrozze

nessuno passa giorni e notti nel ventre di un camion

nutrendosi di carta di giornale a meno che le miglia percorse

son siano più di un semplice viaggio

nessuno striscia sotto i reticolati

nessuno vuole essere picchiato

compatito

nessuno sceglie campi di rifugiati

o perquisizioni a nudo che ti lasciano

il corpo dolorante

né la prigione

perché la prigione è più sicura

di una città che brucia

e un secondino

nella notte

è meglio di un camion pieno

di uomini che assomigliano a tuo padre

nessuno ce la può fare

nessuno può sopportarlo

nessuna pelle può essere tanto resistente

II

andatevene a casa neri

rifugiati

sporchi immigrati

richiedenti asilo

che prosciugano il nostro paese

negri con le mani tese

e odori sconosciuti

selvaggi

hanno distrutto il loro paese e ora vogliono

distruggere il nostro

come fate a scrollarvi di dosso

le parole

gli sguardi malevoli

forse perché il colpo è meno forte

di un arto strappato

o le parole sono meno dure

di quattordici uomini tra

le cosce

perché gli insulti sono più facili

da mandare giù

delle macerie

delle ossa

del corpo di tuo figlio

fatto a pezzi.

voglio tornare a casa,

ma casa mia è la bocca di uno squalo

casa mia è la canna di un fucile

e nessuno lascerebbe la casa

a meno che non sia la casa a spingerti verso il mare

a meno che non sia la casa a dirti

di affrettare il passo

lasciarti dietro i vestiti

strisciare nel deserto

attraversare gli oceani

annega

salvati

fai la fame

chiedi l’elemosina

dimentica l’orgoglio

è più importante che tu sopravviva

nessuno se ne va via da casa finché la casa è una voce soffocante

che gli mormora all’orecchio

vattene

scappa lontano adesso

non so più quello che sono

so solo che qualsiasi altro posto

è più sicuro di qua.

Warsan Shire

Warsan Shire è una scrittrice, insegnante e poetessa britannica nata nel 1988 da genitori somali in Kenya. Le sue poesie sono frutto dell’esperienza personale, accorati inni di umanità capaci di emozionare e commuovere i lettori. Nel 2013 è stata insignita del Brunel University African Poetry Prize, selezionata fra oltre 600 artisti. Il componimento che abbiamo letto oggi, “Nessuno lascia la casa a meno che” è diventato il simbolo della lotta per i diritti dei migranti di tutto il mondo.