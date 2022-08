Marina Cvetaeva, le sue poesie più belle

L'anniversario di Marina Cvetaeva

Nata l’8 ottobre del 1892, Marina Cvetaeva è la poetessa russa che d’amore riempì la sua vita e i suoi versi. È proprio intorno all’Amore che è ruotata la sua vita e la sua poesia. Amore e dolore, dato che la sua esistenza è stata contrassegnata anche da tanta sofferenza.

La sanguinosa rivoluzione russa era alle porte e suo marito Serjej Efron, amatissimo da lei, nonostante i vari tradimenti da parte della poetessa, era arruolato nell’Armata Bianca e per questo motivo i due rimasero separati dal 1917 al 1922. All’età di soli 25 anni si ritrovò solo con le due figliolette in una Mosca in preda a una carestia mai vista in precedenza. Durante l’inverno 1919-20 si trovò costretta a lasciare la figlia più piccola, Irina, in un orfanotrofio, e la bambina vi morì nel febbraio per denutrizione.

Quindi Amore e dolore.

In occasione dell’anniversario della scomparsa di Marina Cvetaeva, vogliamo proporvi le sue poesie più belle.

Le poesie più belle di Marina Cvetaeva

Frivolezza – caro peccato

Frivolezza! – caro peccato,

caro compagno di viaggio e mio caro nemico!

Tu hai spruzzato nei mie occhi il riso

e nelle mie vene hai spruzzato la mazurca.

MI hai insegnato a non conservare l’anello nuziale

con qualunque persona la Vita mi avrebbe sposato!

Iniziare a casaccio dalla fine

e finire ancor prima dell’inizio.

Essere come uno stelo ed essere come acciaio

nella vita dove noi così poco possiamo …

Curare la tristezza con la cioccolata

e ridere in faccia ai passanti!

Eccetto l’amore

Non amavo, ma piangevo. No, non amavo, tuttavia

solo a te ho indicato nell’ombra il volto adorato.

Tutto nel nostro sogno non assomigliava all’amore:

né ragioni, né indizi.

Solo noi ha salutato questa immagine dalla sala serale,

solo noi – tu ed io – le abbiamo portato un verso lamentoso.

Il filo dell’adorazione ci ha legati più forte

dell’innamoramento – degli altri.

Ma l’impeto è passato e dolcemente qualcuno si è avvicinato

che non poteva pregare, ma amava. Non affrettarti a condannare!

Ti ricorderò come la più tenera nota

nel risveglio dell’anima.

Tu vagavi in questo animo triste come in una casa non chiusa.

( nella nostra casa, in primavera…)non definirmi quella che ha dimenticato!

Io ho riempito di te tutti i minuti tranne

il più triste – quello dell’amore .

Non penso, non mi lamento, non discuto

Non penso, non mi lamento, non discuto.

Non dormo.

Non aspiro

né al sole né alla luna né al mare

né alla nave.

Non mi accorgo di quanto fa caldo tra queste pareti,

di quanto verde c’è nel giardino.

Da tempo il dono desiderato ed atteso

non aspetto.

Non mi rallegra né il mattino né la corsa

sonora del tram.

Vivo, senza vedere il giorno, dimenticando

la data e il secolo.

Sulla fune, che sembra intagliata,

io – sono un piccolo danzatore.

Io – ombra dell’ombra di qualcuno. Io – sonnambulo

di due oscure lune.

Ai miei versi scritti così presto

Ai miei versi scritti così presto,

che nemmeno sapevo d’esser poeta,

scaturiti come zampilli di fontana,

come scintille dai razzi.

Irrompenti come piccoli demoni

nel sacrario dove stanno sogno e incenso,

ai miei versi di giovinezza e di morte,

versi che nessuno ha mai letto!

Sparsi fra la polvere dei magazzini,

dove nessuno mai li prese né li prenderà,

per i miei versi, come per i pregiati vini,

verrà pure il loro turno.

Alla povera mia fragilità

Alla povera mia fragilità

tu guardi senza dire una parola.

Tu sei di marmo, ma io canto,

tu – statua, ma io – volo.

So bene che una dolce primavera

agli occhi dell’Eterno – è un niente.

Ma sono un uccello, non te la prendere

se è leggera la legge che mi governa.

