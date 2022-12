“Libertà”, una toccante poesia di Paul Éluard

Centoventisette anni fa nasceva a Saint-Denis Paul Éluard, celebre poeta surrealista francese. Per ricordarlo vogliamo condividere con voi "Libertà", un componimento che ha una bellissima storia e costituisce un augurio di vita nuova, dove le brutture del mondo non hanno né spazio né ragione di esistere.

Il 14 dicembre del 1895 nasceva a Saint Denis Eugène Émile Paul Grindel, meglio noto con lo pseudonimo Paul Éluard. Grande poeta francese, Éluard è stato uno dei maggiori esponenti del surrealismo, ed ha costituito un esempio di poeta impegnato nella lotta al nazismo. Nel giorno in cui ricorre l’anniversario della sua nascita, ricordiamo Paul Éluard attraverso uno dei suoi componimenti più celebri e amati, “Libertà”, qui proposta nella splendida traduzione di Franco Fortini.

La storia di “Libertà”

Si tratta di una toccante poesia pubblicata nel 1942, in piena Seconda Guerra Mondiale. “Libertà” ha una storia sensazionale: Éluard era entrato nelle file della Resistenza e, dopo aver composto questi versi, si assicurò che essi venissero distribuiti al maggior numero possibile di lettori con uno stratagemma straordinario. Innumerevoli copie di “Libertà” vennero infatti lasciate cadere sulle strade della Francia occupata dagli aerei delle Forze Alleate. Una pioggia propiziatoria, gocce di libertà pensate per infondere forza e speranza, in un periodo buio della storia dell’uomo.

Ora che si avvicina il Natale, “Libertà” può rappresentare un bellissimo augurio di prosperità interiore, un inno alle cose belle della vita, quelle per cui vale la pena combattere e che rendono i nostri giorni degni di essere vissuti.

Libertà di Paul Éluard

Su i quaderni di scolaro

Su i miei banchi e gli alberi

Su la sabbia su la neve

Scrivo il tuo nome

Su ogni pagina che ho letto

Su ogni pagina che è bianca

Sasso sangue carta o cenere

Scrivo il tuo nome

Su le immagini dorate

Su le armi dei guerrieri

Su la corona dei re

Scrivo il tuo nome

Su la giungla ed il deserto

Su i nidi su le ginestre

Su la eco dell’infanzia

Scrivo il tuo nome

Su i miracoli notturni

Sul pan bianco dei miei giorni

Le stagioni fidanzate

Scrivo il tuo nome

Su tutti i miei lembi d’azzurro

Su lo stagno sole sfatto

E sul lago luna viva

Scrivo il tuo nome

Su le piane e l’orizzonte

Su le ali degli uccelli

E il mulino delle ombre

Scrivo il tuo nome

Su ogni alito di aurora

Su le onde su le barche

Su la montagna demente

Scrivo il tuo nome

Su la schiuma delle nuvole

Su i sudori d’uragano

Su la pioggia spessa e smorta

Scrivo il tuo nome

Su le forme scintillanti

Le campane dei colori

Su la verità fisica

Scrivo il tuo nome

Su i sentieri risvegliati

Su le strade dispiegate

Su le piazze che dilagano

Scrivo il tuo nome

Sopra il lume che s’accende

Sopra il lume che si spegne

Su le mie case raccolte

Scrivo il tuo nome

Sopra il frutto schiuso in due

Dello specchio e della stanza

Sul mio letto guscio vuoto

Scrivo il tuo nome

Sul mio cane ghiotto e tenero

Su le sue orecchie dritte

Su la sua zampa maldestra

Scrivo il tuo nome

Sul decollo della soglia

Su gli oggetti familiari

Su la santa onda del fuoco

Scrivo il tuo nome

Su ogni carne consentita

Su la fronte dei miei amici

Su ogni mano che si tende

Scrivo il tuo nome

Sopra i vetri di stupore

Su le labbra attente

Tanto più su del silenzio

Scrivo il tuo nome

Sopra i miei rifugi infranti

Sopra i miei fari crollati

Su le mura del mio tedio

Scrivo il tuo nome

Su l’assenza che non chiede

Su la nuda solitudine

Su i gradini della morte

Scrivo il tuo nome

Sul vigore ritornato

Sul pericolo svanito

Su l’immemore speranza

Scrivo il tuo nome

E in virtù d’una Parola

Ricomincio la mia vita

Sono nato per conoscerti

Per chiamarti

Libertà.

Paul Éluard

Paul Éluard, pseudonimo di Eugène Émile Paul Grindel, è stato un poeta francese, tra i maggiori esponenti del movimento surrealista. Nato a Saint-Denis nel 1895, il poeta sceglie lo pseudonimo “Éluard” in ricordo della nonna materna. Per comporre i suoi versi si ispira al vitalismo di Whitman e all’armoniosa musicalità delle opere di Verlaine. Pubblica le sue prime poesie nel 1913. Dopo aver trascorso 14 mesi in un sanatorio per via di un attacco di emottisi, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale il giovane Paul Éluard viene arruolato nella fanteria.

Nei suoi versi, Paul Éluard canta dapprima la pace e l’amore, senza mai mancare di sperimentare nelle forme e nello stile. Nella seconda fase della sua produzione, quando il poeta ha l’occasione di viaggiare e scoprire la realtà europea e quella asiatica, le tematiche acquistano una forte ispirazione sociale. Paul Éluard non smette di scrivere e comporre e, nonostante le difficoltà di salute, pubblica innumerevoli raccolte poetiche fino alla morte, sopravvenuta nel 1952 a seguito di un infarto.