Leopardi, stasera Luigi Lo Cascio leggerà “L’Infinito” dall’ermo colle

Oggi, 29 giugno, iniziano a Recanati le celebrazioni leopardiane per festeggiare il 222° anniversario della nascita di Giacomo Leopardi, il sommo poeta.

Recanati

“Il 29 giugno è una data storica, molto attesa da tutta la cittadinanza. Quest’anno più che mai è una data di rinascita dopo il tempo sospeso che abbiamo dovuto vivere nei mesi scorsi”, ha dichiarato il sindaco di Recanati Antonio Bravi. “A pochi giorni dall’apertura di Casa Leopardi che ha riportato la città sotto i principali riflettori nazionali, Recanati è pronta ad ospitare illustri studiosi”.

Le celebrazioni leopardiane

“Nonostante i tempi ancora difficili che stiamo vivendo, abbiamo voluto fortemente onorare l’atteso appuntamento con l’anniversario della nascita di Giacomo Leopardi”. Sono le parole di Fabio Corvatta, presidente del Centro Nazionale di Studi Leopardiani. “A causa delle norme anti diffusione del coronavirus i posti di accesso agli appuntamenti saranno limitati e solo su prenotazione”.

Il programma

Ore 11 – Sala Foschi del Centro Nazionale di Studi Leopardiani

Presentazione del progetto di artista Eugenio Giliberti “Voi siete qui – Vico Pero – Giacomo Leopardi”. Interverranno la storica dell’arte Angela Tecce e il Prof. Sergio Villari della facoltà di Architettura dell’Università Federico II di Napoli.

Ore 18 – Aula Magna del Palazzo Comunale di Recanati

Il Prof. Matteo Palumbo della facoltà di Letteratura dell’Università Federico II di Napoli e il rettore dell’Università di Macerata Francesco Adornato terranno una conferenza sulla storia di ieri e le prospettive future del Centro Nazionale di Studi Leopardiani.

A seguire la consegna del “Premio Leopardi” al Centro Nazionale di Studi Leopardiani, come riconoscimento per l’attività svolta in tutta la sua storia, in Italia e nel mondo, nella divulgazione del pensiero e delle opere di Leopardi.

Ore 21.30 – Colle dell’Infinito

La giornata sì chiuderà alle 21,30 nell’Orto sul Colle dell’Infinito con l’attore Luigi Lo Cascio che si esibirà in un recital sulle opere di Giacomo Leopardi

