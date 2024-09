“Lentamente muore” (2000), la poesia di Martha Medeiros sublime ode alla vita

Lentamente muore di Martha Medeiros è una poesia sul coraggio di mettersi in gioco, sulla capacità di saper cambiare e vivere la vita affrontandola a viso aperto.

Solo così si raggiungerà la felicità, riuscendo a non farsi imprigionare dalla noia, dalle abitudini, dalle solite routine, dalle paure, dai falsi limiti.

La vita va vissuta con la dovuta energia, con creatività, con passione, con amore altrimenti si rischia di diventare dei “morti viventi”, degli zombie in balia degli eventi che ci circondano.

Lentamente muore è spesso erroneamente attribuita al poeta cileno Pablo Neruda. In realtà la poesia è di Martha Medeiros, che la pubblicò l’1 novembre 2000 sul quotidiano Zero Hora di Porto Alegre, in Brasile.

Adesso leggiamo A morte devagar, il titolo originale della poesia, la cui traduzione in italiano è Una morte lenta, diventata poi Lentamnete muore.

Anche il testo che vi proponiamo è quello dell’edizione originale scritta da Martha Medeiros e non l’interpretazione della stessa che poi erroneamente è stata attribuita a Pablo Neruda.

Lentamente muore di Martha Medeiros

Muore lentamente chi non cambia idea, non cambia discorso e non evita le proprie contraddizioni.

Muore lentamente chi diventa schiavo dell’abitudine, ripetendo ogni giorno lo stesso percorso e gli stessi acquisti al supermercato. Chi non cambia marca, non rischia di indossare un nuovo colore, non parla con persone che non conosce.

Muore lentamente chi fa della televisione il proprio guru e compagno quotidiano. Molti non possono permettersi di comprare un libro o un biglietto del cinema, ma molti sì, eppure si alienano davanti a un tubo di immagini che porta informazioni e intrattenimento, ma che non dovrebbe, anche solo con i suoi 14 pollici, occupare così tanto spazio in una vita.

Muore lentamente chi evita le passioni, chi preferisce il bianco e nero e le spruzzate di colore a un turbinio di emozioni indomabili, proprio quelle che fanno brillare gli occhi, i sorrisi e i singhiozzi, il cuore che arranca, i sentimenti.

Muore lentamente chi non cambia le carte in tavola quando è infelice sul lavoro, chi non rischia il certo per l’incerto inseguendo un sogno, chi non si permette, per una volta nella vita, di scappare dai consigli più sensati.

Muore lentamente chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova divertimento in se stesso.

Muore lentamente chi distrugge il proprio amor proprio. Potrebbe trattarsi di depressione, che è una malattia grave e richiede un aiuto professionale. Muore ogni giorno chi non si lascia aiutare.

Muore lentamente chi non lavora o non studia, e il più delle volte non si tratta di una scelta ma di un destino: quindi un’omissione da parte del governo può uccidere lentamente una buona parte della popolazione.

Muore lentamente chi passa le giornate a lamentarsi della sfortuna o della pioggia incessante, chi rinuncia a un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande su un argomento che non conosce e non risponde quando gli si chiede cosa sa.

Muoiono molte persone lentamente, e questa è la morte più ingrata e infida, perché quando si avvicina davvero, siamo già troppo inesperti per farcela nel breve tempo che ci resta. Quindi lasciamo che il domani sia un giorno lungo per noi. Non potendo evitare una fine improvvisa, evitiamo almeno la morte a piccoli passi, ricordando sempre che essere vivi richiede uno sforzo ben maggiore del semplice respirare.

********************

A morte devagar, Martha Medeiros

Morre lentamente quem não troca de ideias, não troca de discurso, evita as próprias contradições.

Morre lentamente quem vira escravo do hábito, repetindo todos os dias o mesmo trajeto e as mesmas compras no supermercado. Quem não troca de marca, não arrisca vestir uma cor nova, não dá papo para quem não conhece.

Morre lentamente quem faz da televisão o seu guru e seu parceiro diário. Muitos não podem comprar um livro ou uma entrada de cinema, mas muitos podem, e ainda assim alienam-se diante de um tubo de imagens que traz informação e entretenimento, mas que não deveria, mesmo com apenas 14 polegadas, ocupar tanto espaço em uma vida.

Morre lentamente quem evita uma paixão, quem prefere o preto no branco e os pingos nos is a um turbilhão de emoções indomáveis, justamente as que resgatam brilho nos olhos, sorrisos e soluços, coração aos tropeços, sentimentos.

Morre lentamente quem não vira a mesa quando está infeliz no trabalho, quem não arrisca o certo pelo incerto atrás de um sonho, quem não se permite, uma vez na vida, fugir dos conselhos sensatos.

Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não acha graça de si mesmo.

Morre lentamente quem destrói seu amor-próprio. Pode ser depressão, que é doença séria e requer ajuda profissional. Então fenece a cada dia quem não se deixa ajudar.

Morre lentamente quem não trabalha e quem não estuda, e na maioria das vezes isso não é opção e, sim, destino: então um governo omisso pode matar lentamente uma boa parcela da população.

Morre lentamente quem passa os dias queixando-se da má sorte ou da chuva incessante, desistindo de um projeto antes de iniciá-lo, não perguntando sobre um assunto que desconhece e não respondendo quando lhe indagam o que sabe.

Morre muita gente lentamente, e esta é a morte mais ingrata e traiçoeira, pois quando ela se aproxima de verdade, aí já estamos muito destreinados para percorrer o pouco tempo restante. Que amanhã, portanto, demore muito para ser o nosso dia. Já que não podemos evitar um final repentino, que ao menos evitemos a morte em suaves prestações, lembrando sempre que estar vivo exige um esforço bem maior do que simplesmente respirar.