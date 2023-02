“Le foglie morte”, la poesia di Prévert sul ricordo di un amore passato

Il 4 febbraio 1900 nasceva Jacques Prévert, uno dei più grandi poeti francesi del Novecento. Le sue opere sono rimaste impresse nell’immaginario collettivo e hanno oltrepassato i confini della francofonia. Oggi, in suo ricordo, vogliamo condividere con voi “Le foglie morte”, una meravigliosa poesia che parla di un amore sfiorito attraverso la metafora delle foglie secche.

Scrivere di amore e libertà

Con “Les feuilles mortes”, Jacques Prévert canta l’amore con assoluta libertà e scioltezza. I versi di questo componimento sono morbidi, fluiscono con naturalezza e parlano con semplicità di un nostalgico ricordo, un amore che è rimasto impresso nel cuore del poeta e che lo accompagnerà per sempre. Le foglie morte a cui rimanda Prévert sono, seppur prive di vita, sempre in movimento, sospinte dal vento. Così sono anche i ricordi dell’autore, che non cessano di muoversi e suscitano una dolce e malinconica nostalgia.

Il bellissimo testo di Jacques Prévert è diventato celebre in tutto il mondo anche grazie alla canzone interpretata da Yves Montand, dall’omonimo titolo “Le foglie morte”.

“Le foglie morte” di Jacques Prévert

Oh, vorrei tanto che anche tu ricordassi

i giorni felici del nostro amore

Com’era più bella la vita

E com’era più bruciante il sole

Le foglie morte cadono a mucchi…

Vedi: non ho dimenticato

Le foglie morte cadono a mucchi

come i ricordi, e i rimpianti

e il vento del nord porta via tutto

nella più fredda notte che dimentica

Vedi: non ho dimenticato

la canzone che mi cantavi

È una canzone che ci somiglia

Tu che mi amavi

e io ti amavo

E vivevamo, noi due, insieme

tu che mi amavi

io che ti amavo

Ma la vita separa chi si ama

piano piano

senza nessun rumore

e il mare cancella sulla sabbia

i passi degli amanti divisi

Le foglie morte cadono a mucchi

e come loro i ricordi, i rimpianti

Ma il mio fedele e silenzioso amore

sorride ancora, dice grazie alla vita

Ti amavo tanto, eri così bella

Come potrei dimenticarti

Com’era più bella la vita

e com’era più bruciante il sole

Eri la mia più dolce amica…

Ma non ho ormai che rimpianti

E la canzone che tu cantavi

la sentirò per sempre

È una canzone che ci somiglia

Tu che mi amavi

e io ti amavo

E vivevamo, noi due, insieme

tu che mi amavi

io che ti amavo

Ma la vita separa chi si ama

piano piano

senza nessun rumore

e il mare cancella sulla sabbia

i passi degli amanti divisi.

“Les feuilles mortes”

Oh! je voudrais tant que tu te souviennes

Des jours heureux où nous étions amis

En ce temps-là la vie était plus belle,

Et le soleil plus brûlant qu’aujourd’hui

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle

Tu vois, je n’ai pas oublié…

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,

Les souvenirs et les regrets aussi

Et le vent du nord les emporte

Dans la nuit froide de l’oubli.

Tu vois, je n’ai pas oublié

La chanson que tu me chantais.

C’est une chanson qui nous ressemble

Toi, tu m’aimais et je t’aimais

Et nous vivions tous deux ensemble

Toi qui m’aimais, moi qui t’aimais

Mais la vie sépare ceux qui s’aiment

Tout doucement, sans faire de bruit

Et la mer efface sur le sable

Les pas des amants désunis.

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,

Les souvenirs et les regrets aussi

Mais mon amour silencieux et fidèle

Sourit toujours et remercie la vie

Je t’aimais tant, tu étais si jolie,

Comment veux-tu que je t’oublie?

En ce temps-là, la vie était plus belle

Et le soleil plus brûlant qu’aujourd’hui

Tu étais ma plus douce amie

Mais je n’ai que faire des regrets

Et la chanson que tu chantais

Toujours, toujours je l’entendrai!

C’est une chanson qui nous ressemble

Toi, tu m’aimais et je t’aimais

Et nous vivions tous deux ensemble

Toi qui m’aimais, moi qui t’aimais

Mais la vie sépare ceux qui s’aiment

Tout doucement, sans faire de bruit

Et la mer efface sur le sable

Les pas des amants désunis.

Jacques Prévert

L’autore de “Le foglie morte”, nato nel 1900 e scomparso nel 1977, è forse il poeta francese più popolare del XX secolo. Attratto fin da giovane dalla lettura e dallo spettacolo, una volta terminati gli studi a Parigi, si guadagnò da vivere svolgendo vari piccoli lavori. Prévert scrive poesie molto immediate, create per entrare nella vita dei lettori. Il tema dominante della sua produzione letteraria è l’amore. Egli vede tale sentimento come mezzo per salvare il mondo. La poesia di Prévert manifesta la voglia estrema di libertà. L’amore non si può incatenare o forzare, è quanto di più spontaneo esista al mondo, chiunque provi ad istituzionalizzarlo o a sottometterlo finisce inevitabilmente per perderlo.