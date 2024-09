“La vita non mi spaventa” di Maya Angelou (1993), potente poesia contro tutte le paure

La vita non mi spaventa di Maya Angelou è una poesia che, attraverso la mente di una bambina, grida con forza il coraggio di vivere senza nessuna paura. L’autrice invita i suoi lettori a scacciare dalla loro mente i fantasmi, i mostri e, soprattutto, gli uomini cattivi che creano ansia nella vita di tanti.

Una poesia che vogliamo dedicare ai milioni di bambini e ragazzi che si apprestano ad affrontare il nuovo hanno scolastico, affinché possano seguire l’esempio di Maya Angelou e allontanare dalla loro esistenza tutto ciò che genera loro paure ed ansia.

La vita non mi spaventa della poetessa americana Maya Angelou è stata pubblicata per la prima volta nel 1993 ed è contenuta nell’omonimo libro illustrato dal pittore Jean-Michel Basquiat.

Leggiamo subito la dichiarazione della “bambina” Maya, che ha dovuto affrontare un infanzia difficilissima e addirittura a 7 anni la tragedia della violenza sessuale.

La vita non mi spaventa di Maya Angelou

Ombre sul muro

Rumori lungo il corridoio

La vita non mi spaventa per niente

Cani infuriati che latrano

Enormi fantasmi in una nuvola

La vita non mi spaventa per niente

La vecchia cattiva Mamma Oca

I leoni in liberta’

Non mi spaventano per niente

Draghi che sputano fiamme

Sul mio copriletto

Non mi spaventano per niente.

Io faccio “buu”

Dico loro “shoo”

Mi diverto

A vederli correre

Non piangerò

Così voleranno via

Mi basta sorridere

Per farli impazzire

La vita non mi spaventa per niente

Ragazzi violenti che fanno a botte

Tutta sola di notte

La vita non mi spaventa per niente

Pantere nel parco

Estranei al buio

No, non mi spaventano per niente

Quella nuova classe dove

Tutti i ragazzi mi tirano i capelli

(Ragazzine smorfiose

Con i loro capelli ricci)

Non mi spaventano affatto.

Non mostratemi rane e serpenti

Aspettandovi che io urli,

Se mi spavento

Lo faccio solo nei miei sogni.

Ho un incantesimo

Nascosto nella manica,

Posso camminare sul fondo del mare

Senza bisogno di respirare

La vita non mi spaventa per niente

Per niente

Per niente.

La vita non mi spaventa per niente.

***********************

Life Doesn’t Frighten Me, Maya Angelou

Shadows on the wall

Noises down the hall

Life doesn’t frighten me at all

Bad dogs barking loud

Big ghosts in a cloud

Life doesn’t frighten me at all

Mean old Mother Goose

Lions on the loose

They don’t frighten me at all

Dragons breathing flame

On my counterpane

That doesn’t frighten me at all.

I go boo

Make them shoo

I make fun

Way they run

I won’t cry

So they fly

I just smile

They go wild

Life doesn’t frighten me at all.

Tough guys fight

All alone at night

Life doesn’t frighten me at all.

Panthers in the park

Strangers in the dark

No, they don’t frighten me at all.

That new classroom where

Boys all pull my hair

(Kissy little girls

With their hair in curls)

They don’t frighten me at all.

Don’t show me frogs and snakes

And listen for my scream,

If I’m afraid at all

It’s only in my dreams.

I’ve got a magic charm

That I keep up my sleeve

I can walk the ocean floor

And never have to breathe.

Life doesn’t frighten me at all

Not at all

Not at all.

Life doesn’t frighten me at all.