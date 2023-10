“La verità, vi prego, sull’amore” di W.H. Auden, una poesia alla ricerca del volto dell’amore

“La verità, vi prego, sull’amore” è un’intensa poesia contenuta nell’omonima raccolta di W.H. Auden, che in Italia è giunta all’ottava ristampa.

Tema del componimento, e dell’intera raccolta, è proprio il più nobile dei sentimenti: l’amore costituisce la forza trainante della maggior parte delle nostre azioni e dei nostri sogni.

Auden si interroga sulla sua identità, producendo dieci piccoli capolavori fra cui la poesia che stiamo per leggere.

Dicono alcuni che amore è un bambino,

e alcuni che è un uccello,

alcuni che manda avanti il mondo,

e alcuni che è un’assurdità,

e quando ho domandato al mio vicino,

che aveva tutta l’aria di sapere,

sua moglie si è seccata e ha detto che

non era il caso, no.

Assomiglia a una coppia di pigiami,

o al salame dove non c’è da bere?

Per l’odore può ricordare i lama,

o avrà un profumo consolante?

È pungente a toccarlo, come un pruno,

o lieve come morbido piumino?

È tagliente o ben liscio lungo gli orli?

La verità, vi prego, sull’amore.

I manuali di storia ce ne parlano

in qualche noticina misteriosa,

ma è un argomento assai comune

a bordo delle navi da crociera;

ho trovato che vi si accenna nelle

cronache dei suicidi,

e l’ho visto persino scribacchiato

sul retro degli orari ferroviari.

Ha il latrato di un alsaziano a dieta

o il bum-bum di una banda militare?

Si può farne una buona imitazione

su una sega o uno Steinway da concerto?

Quando canta alle feste, è un finimondo?

Apprezzerà soltanto roba classica?

Smetterà se si vuole un po’ di pace?

La verità, vi prego, sull’amore.

Sono andato a guardare nel bersò;

lì non c’era mai stato;

ho esplorato il Tamigi a Maidenhead,

e poi l’aria balsamica di Brighton.

Non so che cosa mi cantasse il merlo,

o che cosa dicesse il tulipano,

ma non era nascosto nel pollaio,

e non era nemmeno sotto il letto.

Sa fare delle smorfie straordinarie?

Sull’altalena soffre di vertigini?

Passerà tutto il suo tempo alle corse,

o strimpellando corde sbrindellate?

Avrà idee personali sul denaro?

È un buon patriota o mica tanto?

Ne racconta di allegre, anche se spinte?

La verità, vi prego, sull’amore.

Mi hanno detto che non puoi dimenticare

quello che provi quando lo incontri,

l’ho cercato da quando ero un bambino

ma non l’ho ancora trovato:

sto per avere trentacinque anni

e ancora non so

che tipo di creatura può essere

che riesce a turbare così.

Quando viene, verrà senza avvisare,

proprio mentre mi sto frugando il naso?

Busserà la mattina alla mia porta,

o là sul bus mi pesterà un piede?

Accadrà come quando cambia il tempo?

Sarà cortese o spiccio il suo saluto?

Darà una svolta a tutta la mia vita?

La verità, vi prego, sull’amore.