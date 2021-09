“La spigolatrice di Sapri”, la poesia di Luigi Mercantini per l’impresa di Carlo Pisacane

La poesia

Sono state sollevate diverse polemiche riguardo alla statua della spigolatrice di Sapri inaugurata ieri a Salerno. La donna rappresentata è la lavoratrice dei campi al centro della poesia “La spigolatrice di Sapri” di Luigi Mercantini. Della statua in questione sono state fortemente criticate le forme accentuate e le trasparenze eccessive dell’abito poco coerente con l’epoca. Per questo motivo questa sera vi presentiamo la poesia di Mercantini.

“La spigolatrice di Sapri”

Eran trecento, eran giovani e forti,

e sono morti!’ ‘

Me ne andava al mattino a spigolare

quando ho visto una barca in mezzo al mare:

era una barca che andava a vapore,

e alzava una bandiera tricolore.

All’isola di Ponza si è fermata,

è stata un poco e poi si è ritornata;

s’è ritornata ed è venuta a terra;

sceser con l’armi, e a noi non fecer guerra.

Eran trecento, eran giovani e forti,

e sono morti!

Sceser con l’armi e a noi non fecer guerra,

ma s’inchinaron per baciar la terra.

Ad uno ad uno li guardai nel viso:

tutti aveano una lagrima e un sorriso.

Li disser ladri usciti dalle tane,

ma non portaron via nemmeno un pane;

e li sentii mandare un solo grido:

“Siam venuti a morir pel nostro lido”.

Eran trecento, eran giovani e forti,

e sono morti!

Con gli occhi azzurri e coi capelli d’oro

un giovin camminava innanzi a loro.

Mi feci ardita, e, presol per la mano,

gli chiesi: “Dove vai, bel capitano?”

Guardommi, e mi rispose: “O mia sorella,

Vado a morir per la mia patria bella”.

Io mi sentii tremare tutto il core,

né potei dirgli: “V’aiuti il Signore!”

Eran trecento, eran giovani e forti,

e sono morti!

Quel giorno mi scordai di spigolare,

e dietro a loro mi misi ad andare:

due volte si scontrâr con li gendarmi,

e l’una e l’altra li spogliâr dell’armi:

ma quando fûr della Certosa ai muri,

s’udirono a suonar trombe e tamburi;

e tra ’l fumo e gli spari e le scintille

piombaron loro addosso più di mille.

Eran trecento, eran giovani e forti,

e sono morti!

Eran trecento e non voller fuggire,

parean tre mila e vollero morire;

ma vollero morir col ferro in mano,

e avanti a loro correa sangue il piano:

fin che pugnar vid’io per lor pregai,

ma a un tratto venni men, né più guardai:

io non vedea più fra mezzo a loro

quegli occhi azzurri e quei capelli d’oro.

Eran trecento, eran giovani e forti,

e sono morti!

Una poesia per la memoria

“La spigolatrice di Sapri” è una poesia che racconta, proprio dal punto di vista della giovane lavoratrice dei campi, la tentata impresa di Carlo Pisacane a Sapri del 1857. La donna, infatti, si trova per caso ad assistere allo sbarco, incontra Pisacane e se ne invaghisce. Parteggia per i trecento e li segue in combattimento, ma finisce per assistere impotente al loro massacro da parte delle truppe borboniche.