“La pace” di Li Tien Min, una poesia per riscoprire questa sensazione

Li Tien Min è un poeta cinese, che con questa poesia intitolata “pace” vuole grifare al mondo intero un ritorno a questo sentimento, a questo valore. Una riflessione universale che sconfigge le barriere del tempo e della geografia. Una riflessione intensa per un anno così complesso.

Oggi abbiamo bisogno di pace

Lie Tien Min, nato nel 1909 è un poeta e politici cinese. Con questa poesia ha voluto portare avanti il valore della pace a 360 gradi. Parole che fanno accompagnano la filosofia tipica della cultura orientale. Un messaggio di cui dovremmo appropriarci oggi noi, da qualsiasi parte del mondo, dati i giorni difficili che stiamo passando. In fondo cosa è la pace se non qualcosa di trasversale ed unico per ogni uomo? Che questo sia uomo o donna, nero o bianco. La pace è una condizione che dovrebbe far parte della vita di ogni uomo. Ed è un grido, quello che fa il poeta, per riscoprirla. Perché essendo noi esseri umani abbiamo bisogno di questa, abbiamo bisogno della bontà. Abbiamo passato un anno tra le difficoltà, le cattiverie, la morte, il giornalismo spietato, i legami spezzati. Abbiamo bisogno di pace, oggi più che mai. Li Tien Min ci parla di questo, ricordiamocelo.

La poesia

Non importa chi tu sia,

uomo, donna,

vecchio o fanciullo,

operaio o studente,

o commerciante:

se ti chiedono

qual è la cosa

più importante

per l’umanità

rispondi

prima

dopo

sempre

la pace, la bontà.

