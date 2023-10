La felicità per Vasco Pratolini

Il 19 ottobre nasceva a Firenze, Vasco Pratolini. Celebriamo il padre del neorealismo italiano con una riflessione, che possiamo considerare vera poesia, su La felicità.

Che cos’è la felicità? tante volte ci siamo interrogati su cosa significa in concreto.

Una risposta sembra darla Vasco Pratolini, attraverso una definizione che lascia un po’ d’amarezza, ma che riesce a trasferire il senso del vero, del reale.

Una risposta che possiamo definire vera poesia. Stralci di versi che donano conoscenza, ricchezza, coscienza.

Non c’è smanceria nella definizione di felicità donata da Vasco Pratolini, così come in tutto il suo pensiero e nella sua poetica.

C’è il racconto della realtà tipica di coloro che hanno vissuto la guerra, hanno incontrato la povertà vera.

È la realtà di coloro che hanno voluto dare centralità alla periferie, non alle star, ma alle persone vere, quelle di strada, quelle la cui umanità meriterebbe di essere sempre omaggiata.

La Felicità di Vasco Pratolini

… La felicità, dicono, è uno stato di grazia, si prova il desiderio di farne partecipi gli altri, di arricchire l’universo come la neve cova il seme e il sole indora la spiga. Menzogne. Quando si manifesta esteriormente, non è la felicità, ma la sua parodia e spesso sono i poveri di spirito a scambiare le soddisfazioni materiali per il suo esaltante equilibrio…

…. Ora so che la felicità è un sentimento segreto, esclusivo, inquisitorio, dolcissimo e supremamente crudele. Vi si sta arroccati come in un palazzo di ferro e cemento dalle grandi vetrate; nello stesso tempo è un riflesso sull’acqua che non solo la brezza ma anche l’ombra di un passante può alterare.

… E un’altra cosa so della felicità, che essa è muta. È la perfezione e non consente di essere interrogata. Soltanto il suo esatto contrario ce ne offre, benché approssimativa, una misura. Lo specchio della felicità è il dolore, le sue tenebre danno rilievo a delle forme altrimenti accecanti…